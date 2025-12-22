Xử lý nhóm người mang hung khí dạo phố, làm rõ 4 vụ trộm xe máy

TPO - Công an TP. Huế vừa phát hiện, xử lý nhóm thanh, thiếu niên mang hung khí, gây rối trật tự công cộng; qua đấu tranh, lực lượng chức năng làm rõ những người này còn liên quan đến nhiều vụ trộm xe máy trên địa bàn thành phố.

Ngày 22/12, Công an TP. Huế cho biết, Tổ công tác 1311 phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự và công an các phường truy xét, xử lý khẩn cấp một nhóm thanh, thiếu niên có biểu hiện gây rối trật tự công cộng trên địa bàn thành phố.

Nhóm thanh, thiếu niên mang hung khí﻿, gây rối trật tự công cộng bị lực lượng công an tại Huế phát hiện, xử lý.

Theo cơ quan công an, nhóm này thường xuyên mang theo hung khí, điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng trên đường phố, quay clip đăng tải lên mạng xã hội TikTok để thu hút lượt xem. Quá trình theo dõi cho thấy, nhóm thanh, thiếu niên còn có dấu hiệu liên quan đến các vụ trộm cắp tài sản.

Lực lượng chức năng đã khống chế, đưa 14 người trong độ tuổi từ 13 đến 18 về trụ sở làm việc. Tang vật thu giữ gồm 5 hung khí các loại như dao bấm, đao, kiếm Nhật và dao tự chế.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng thừa nhận hành vi vi phạm và còn khai nhận, từ tháng 8 đến nay đã thực hiện trót lọt 4 vụ trộm xe máy trên địa bàn TP. Huế.

Cùng thời điểm này, Công an TP. Huế tiếp tục tăng cường tuần tra, xử lý các hành vi lạng lách, đua xe trái phép trên các tuyến đường của thành phố. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 80 trường hợp vi phạm và tạm giữ 45 phương tiện để xử lý theo quy định.