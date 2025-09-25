Công an Đà Nẵng dẹp loạn 'quái xế', xử nghiêm hành vi tụ tập, gây rối

TPO - Từ ngày 21 đến 25/9, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp công an các địa phương đã truy xét, làm rõ hàng chục đối tượng tham gia. Tang vật thu giữ gồm 16 xe máy các loại, 1 ô tô, 1 bình xịt hơi cay, 2 dao phóng lợn dài khoảng 2m, 2 kiếm tự tạo dài khoảng 1,5m cùng 30 điện thoại di động.

Thời gian gần đây, trên địa bàn TP Đà Nẵng xuất hiện tình trạng một số nhóm thanh thiếu niên tụ tập ban đêm, điều khiển xe máy tốc độ cao, mang theo hung khí, gây mất an ninh trật tự và tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông. Trước tình hình đó, Công an thành phố đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt để ngăn chặn, xử lý.

Ra quân xử lý quyết liệt

Rạng sáng 21/9/2025, ngay sau khi nhận tin báo về nhóm đối tượng tụ tập, điều khiển xe máy gây rối trên tuyến đường 2 Tháng 9 – Cách Mạng Tháng 8, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp – Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đã trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự huy động nhiều trinh sát dày dạn kinh nghiệm, phối hợp cùng công an các đơn vị, địa phương khẩn trương truy xét.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an nhanh chóng làm rõ và triệu tập các đối tượng vi phạm, kể cả những trường hợp dùng ô tô đi theo, quay phim, phát tán lên mạng xã hội nhằm cổ súy cho hành vi lệch chuẩn.

Công an ra quân xử lý quyết liệt tình trạng tụ tập, gây rối trật tự công cộng.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm và thành khẩn khai báo về các đối tượng cùng tham gia. Hành vi tưởng chừng “cho vui” hay “để gây chú ý” thực chất đã gây rối loạn trật tự công cộng, tạo tâm lý hoang mang, bức xúc trong nhân dân.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng thừa nhận đã hẹn nhau qua mạng xã hội, tụ tập để "thị uy" vào lúc rạng sáng. Hành vi tưởng chừng chỉ để gây sự chú ý này đã gây rối loạn trật tự công cộng, khiến nhiều người dân bức xúc, lo lắng.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đang khẩn trương truy xét các đối tượng còn lại, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm minh, đúng người, đúng tội theo quy định pháp luật. Ngoài ra, Công an còn xác định nhiều thanh niên khác nhập đoàn dù “không quen biết nhau”.

Không có vùng cấm trong xử lý hành vi gây rối

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp cho biết: “Không có vùng cấm, không có ngoại lệ đối với mọi hành vi gây rối trật tự, vi phạm pháp luật. Mọi hành động tụ tập, gây rối chắc chắn không thể qua mắt lực lượng chức năng và sẽ bị phát hiện, truy bắt, xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật. Đây là thông điệp rõ ràng, thể hiện quyết tâm của Công an thành phố trong việc giữ vững kỷ cương, trật tự đô thị, bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân.”

Giám đốc Công an TP chỉ đạo lực lượng Cảnh sát hình sự và các đơn vị liên quan tiếp tục truy bắt, xử lý triệt để các đối tượng, không để tái diễn tình trạng tụ tập, gây rối, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Lực lượng công an nhanh chóng bắt giữ nhiều đối tượng gây rối trật tự.

Theo lực lượng chức năng, hành vi tụ tập mang hung khí, chạy tốc độ cao, nẹt pô, ném vật cản xuống đường… không chỉ gây rối trật tự công cộng mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng. Những đối tượng vi phạm sẽ bị xem xét xử lý hình sự theo tội “Gây rối trật tự công cộng”. Đồng thời, các lỗi liên quan an toàn giao thông như không gắn biển số, thay đổi kết cấu xe, không có giấy phép lái xe… cũng sẽ bị xử phạt nghiêm theo quy định.

Vụ việc cho thấy tác động tiêu cực từ một số trào lưu trên mạng xã hội, kích động tâm lý hiếu thắng ở thanh thiếu niên, trong đó có cả người dưới 16 tuổi. Đây là hành vi lệch chuẩn cần được ngăn chặn sớm từ gia đình, nhà trường và xã hội.