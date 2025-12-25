Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Google News

Người đàn ông suýt bị lừa đưa qua Campuchia sau cuộc gọi của gái xinh

Hương Chi - Mạnh Thắng
TPO - Kết bạn với người phụ nữ lạ trên zalo, người đàn ông bị dụ dỗ đến khu vực biên giới để đưa qua Campuchia. May mắn, nạn nhân được công an giải cứu kịp thời.

Ngày 25/12, Công an xã Tân Hưng (Đồng Nai) cho biết, đơn vị này vừa ngăn chặn kịp thời một vụ việc có dấu hiệu lừa đảo, đưa người sang Campuchia.

Theo thông tin từ cơ quan công an, anh Điểu Th. (SN 1992, ngụ ấp 5, xã Tân Hưng, Đồng Nai) được một phụ nữ sử dụng tài khoản Zalo có nickname ảo làm quen qua mạng xã hội.

dn-1.png
Đối tượng gởi hình ảnh, nhắn tin tình cảm cho người đàn ông

Trong quá trình liên lạc, đối tượng thường xuyên nhắn tin, gọi điện, gửi hình ảnh phụ nữ trẻ, xinh đẹp, sử dụng lời lẽ tình cảm, dụ dỗ, xưng hô như vợ chồng, từng bước tạo lòng tin với anh Điểu Th.

Trong quá trình nhắn tin qua lại trên mạng xã hội Zalo, anh Điểu Th. đã cung cấp hình ảnh thông tin Căn cước công dân và chuyển tiền với số tiền nhỏ theo yêu cầu của đối tượng để “làm quà”, “thể hiện tình cảm”.

Không chỉ dừng lại ở việc tiếp cận tình cảm, đối tượng còn dụ dỗ, hứa hẹn thu xếp “công việc nhẹ, lương cao, bao ăn ở” tại Campuchia, thậm chí hứa hẹn có xe đưa đón tận nơi qua cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh.

Mới đây, khi đối tượng liên tục thúc giục, dụ dỗ anh Điểu.Th di chuyển sang khu vực biên giới để sang Campuchia, gia đình đã nhận thấy dấu hiệu bất thường, chủ động báo vụ việc đến Công an xã Tân Hưng.

dn.png
Người đàn ông được công an giải cứu kịp thời khi chuẩn bị qua Campuchia theo lời mời của người phụ nữ quen trên mạng

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an xã đã nhanh chóng tiếp cận gia đình, trực tiếp giải thích, tuyên truyền, phân tích rõ thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo, mua bán người, đặc biệt là hình thức dụ dỗ qua mạng xã hội với lời hứa “việc nhẹ – lương cao”, từ đó kịp thời ngăn chặn việc anh Điểu.Th bị lừa đưa sang Campuchia.

Gia đình anh Điểu Th. đã gửi thư, bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đối với Công an xã Tân Hưng vì đã tận tình giúp đỡ, kịp thời ngăn chặn hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.

Công an xã Tân Hưng tiếp tục phối hợp theo dõi, mở rộng nắm tình hình và xác minh làm rõ để chủ động phòng ngừa các vụ việc tương tự.

Hương Chi - Mạnh Thắng
#lừa đảo #Campuchia #mạng xã hội #công an #Đồng Nai #Zalo #bị hại

