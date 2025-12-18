Lý do lừa đảo qua mạng tăng

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

TPO - Trong 8 tháng đầu năm nay, cả nước ghi nhận hơn 1.500 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, với tổng thiệt hại ước tính trên 1.660 tỷ đồng. Tuy nhiên, tội phạm công nghệ cao không tấn công trực diện vào hệ thống lõi của ngân hàng, mà chủ yếu khai thác yếu tố con người - từ sự thiếu cảnh giác của khách hàng đến các lỗ hổng trong nhận thức an toàn thông tin.

Chiều 18/12, tại TPHCM diễn ra Hội thảo “Báo chí với công tác nhận diện và phòng, chống lừa đảo qua ứng dụng ngân hàng số”.

Thông tin tại hội thảo, đại diện Vụ Thanh toán - Ngân hàng Nhà nước cho biết, từ đầu năm đến nay, thông qua hệ thống SIMO đã phát hiện 592.000 bản ghi tài khoản thanh toán và ví điện tử có dấu hiệu nghi ngờ gian lận, lừa đảo. Hệ thống đã kịp thời cảnh báo khách hàng và ngăn chặn hàng trăm nghìn lượt giao dịch, qua đó bảo vệ hơn 2.570 tỷ đồng khỏi nguy cơ rủi ro.

1-8302.jpg
Thiếu tướng Lê Minh Mạnh - Chi hội trưởng Chi hội Phía Nam của Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia - phát biểu tại hội thảo.

Đại diện Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) - Bộ Công an cho biết, chỉ trong 8 tháng đầu năm nay, cả nước ghi nhận hơn 1.500 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, với tổng thiệt hại ước tính trên 1.660 tỷ đồng. Phần lớn các vụ việc liên quan trực tiếp đến giao dịch tài chính và ứng dụng ngân hàng số.

TS Đinh Thế Hiển - Viện Nghiên cứu tin học và kinh tế ứng dụng - cho biết, hiện nay, tội phạm mạng có rất nhiều phương thức lừa đảo qua ứng dụng ngân hàng số tại Việt Nam. Ông Hiển dẫn chứng một số lỗ hổng như lừa đảo qua app ngân hàng giả mạo (APK chứa mã độc) hoặc đối tượng thuê mở tài khoản để phục vụ vào việc luân chuyển tiền lừa đảo, qua mặt cơ quan chức năng trong nước.

Thậm chí, nhiều đối tượng còn thực hiện các phi vụ lừa đảo xuyên quốc gia và giả danh cơ quan chức năng để thao túng chuyển tiền, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nạn nhân.

Ngoài ra, còn có nhiều hình thức lừa đảo phổ biến hiện nay như phishing (giả mạo website, ứng dụng ngân hàng), smishing (tin nhắn giả mạo thương hiệu), vishing (cuộc gọi giả danh ngân hàng, cơ quan chức năng), cài cắm mã độc trên thiết bị di động.

anh-minh-hoa-2-17206683634352137159239.png
8 tháng đầu năm nay, cả nước ghi nhận hơn 1.500 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Ảnh: VGP.

Đáng chú ý, các đối tượng lừa đảo còn sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI), deepfake để tạo giọng nói, hình ảnh giả mạo, dựng kịch bản lừa đảo tinh vi, gây thiệt hại lớn về tài chính và ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của các tổ chức tín dụng.

Thiếu tướng Lê Minh Mạnh - Chi hội trưởng Chi hội Phía Nam của Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia - nhấn mạnh, tội phạm công nghệ cao không tấn công trực diện vào hệ thống lõi của ngân hàng, mà chủ yếu khai thác yếu tố con người - từ sự thiếu cảnh giác của khách hàng đến các lỗ hổng trong nhận thức an toàn thông tin.

“Lừa đảo qua ứng dụng ngân hàng số hiện nay không còn là hiện tượng cá biệt, mà trở thành một thách thức an ninh phi truyền thống, tác động trực tiếp đến an ninh tài chính, trật tự xã hội và niềm tin của người dân”, ông Mạnh nói.

Duy Quang
