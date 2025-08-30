Ngân hàng tặng tiền cho khách, cảnh báo lừa đảo

TPO - Đến sáng nay (30/8), có 20 ngân hàng và ví điện tử đã kết nối với Bộ Công an triển khai dịch vụ liên kết tài khoản nhận chi trả an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID. Các ngân hàng tặng thêm tiền khi khách mở tài khoản và liên kết cũng như cảnh báo các chiêu lừa đảo nhận tiền.

Ngay sau thông tin tặng 100.000 đồng cho mỗi người dân ăn Tết Độc lập, nhiều người đã cài ứng dụng VNeID để liên kết với tài khoản thanh toán mở tại các ngân hàng.

Một loạt ngân hàng cho biết đã hợp tác cùng Bộ Công an triển khai dịch vụ liên kết tài khoản nhận chi trả an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID.

Theo các ngân hàng, toàn bộ công dân có quốc tịch Việt Nam, đăng ký tại Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư và liên kết tài khoản ngân hàng với VNeID đã có thể liên kết tài khoản để nhận chi trả an sinh xã hội.

Đến nay, có 20 ngân hàng và ví điện tử đã kết nối với Bộ Công an triển khai dịch vụ liên kết tài khoản nhận chi trả an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID như: gồm: Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank, LPBank, Vikki Bank, MBBank, PVCombank, HDBank, VNPT Money, Co-opBank, Shinhan Bank, TPBank, NCB, Nam A Bank, Kienlong Bank, BVBank, ACB, MSB và Sacombank.

Ngoài tặng quà thêm cho khách hàng, ngân hàng cảnh báo các hành vi lừa đảo.

Các ngân hàng cũng cho biết sẽ tặng thêm tiền, voucher... cho khách hàng mở mới tài khoản tại ngân hàng để nhận chính sách an sinh xã hội dịp 2/9 qua VNeID.

MSB vừa thông báo trong dịp mừng đại lễ 80 năm Quốc khánh, nhà băng này sẽ tặng thêm 80.000 đồng vào tài khoản hưởng an sinh xã hội của người dân trên ứng dụng VNeID. Theo đó, người dân ngoài được nhận 100.000 đồng là phần quà Tết Độc lập theo chính sách của Đảng và Nhà nước, còn có thể được nhận thêm 80.000 đồng từ MSB khi thực hiện liên kết tài khoản ngân hàng.

Tương tự, HDBank cũng cho biết đang triển khai chương trình tặng tiền cho 10.000 khách hàng mới mở tài khoản HDBank và liên kết thành công với tài khoản an sinh xã hội, ngoài 100.000 đồng được nhận theo chính sách, sẽ được nhận thêm 50.000 đồng từ HDBank.

Ngân hàng BIDV cũng tung ưu đãi riêng tặng thêm quà tặng tiền mặt và voucher trị giá tới 630.000 đồng cho khách mở tài khoản. Đồng thời, khách hàng có thể tham gia trải nghiệm hệ sinh thái số và vòng quay may mắn với hàng nghìn quà tặng ưu đãi...

Ngoài ra, các ngân hàng cũng khuyến cáo thận trọng với những hành vi lừa đảo mời gọi “hướng dẫn nhận tiền hỗ trợ”.

Ngân hàng BIDV khuyến cáo khách hàng chỉ theo dõi thông tin trên các kênh chính thống của Chính phủ và của ngân hàng; tuyệt đối không truy cập, tải ứng dụng từ đường link lạ; không cung cấp mật khẩu, mã OTP cho bất kỳ ai.

Ngân hàng cũng lưu ý khách hàng không chuyển tiền cho người lạ, kể cả khi người đó tự xưng là công an, cán bộ Nhà nước hay nhân viên ngân hàng.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi ngờ, cần liên hệ ngay đến hotline của ngân hàng hoặc chi nhánh/phòng giao dịch gần nhất, hoặc trình báo cơ quan công an gần nhất.