Công an TP.HCM cảnh báo chiêu trò lừa đảo “tặng quà 100.000 đồng” dịp Quốc khánh 2/9

TPO - Ngày 29/8, Công an TPHCM vừa phát đi cảnh báo về tình trạng các đối tượng lừa đảo lợi dụng dịp Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 để tung chiêu trò lừa đảo “tặng quà 100.000 đồng cho người dân”, từ đó chiếm đoạt thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng...

Theo đó, một chiêu trò lừa đảo phổ biến là gửi tin nhắn sms hoặc qua email kèm đường link lạ với nội dung: “Nhận quà 100.000 đồng”, “Điền thông tin để nhận tiền”. Nếu người dân tò mò bấm vào, thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng và mật khẩu có thể bị chiếm đoạt.

Ngoài ra, chúng còn giả danh cán bộ nhà nước, công an, ngân hàng để gọi điện “hướng dẫn nhận hỗ trợ”, sau đó yêu cầu cung cấp mã OTP hoặc chuyển khoản nhằm “xác thực”. Nhiều trường hợp khác bị lừa qua fanpage, website giả mạo cơ quan chức năng, từ đó mất dữ liệu và tài sản.

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân: không cung cấp số tài khoản, mật khẩu, mã OTP cho bất kỳ ai; Không bấm vào đường link lạ hay tải ứng dụng không rõ nguồn gốc; Chỉ tiếp nhận thông tin hỗ trợ từ các kênh chính thống của UBND, cơ quan nhà nước hoặc ngân hàng theo thông báo chính thức.

Cơ quan chức năng nhấn mạnh, mọi chính sách hỗ trợ của Chính phủ luôn công khai, minh bạch, không có hình thức tặng tiền qua đường link hay tin nhắn.

Hướng dẫn nhận quà qua VNID

Chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Bộ Chính trị đã đồng ý về chủ trương tặng quà mỗi người dân 100.000 đồng ăn Tết Độc lập.

Triển khai ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Công an và UBND các tỉnh, thành theo chức năng, nhiệm vụ được giao căn cứ ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị phối hợp chặt chẽ, triển khai ngay việc rà soát đối tượng nhận quà tặng và thực hiện chuyển phần quà đến người dân bằng biện pháp phù hợp (chuyển khoản hoặc trực tiếp) trong thời gian sớm nhất có thể, xong trước ngày Quốc khánh 2/9.

Theo Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06), người dân cần có tài khoản định danh điện tử mức 2 trên ứng dụng VNeID và thực hiện các bước sau để nhận 100.000 đồng dịp Quốc khánh trên VNeID:

Bước 1: Mở app VNeID trên điện thoại, sau đó đăng nhập vào tài khoản định danh mức 2. Đây là điều kiện bắt buộc để đảm bảo tính chính xác và an toàn thông tin.

Bước 2: Tại giao diện chính của VNeID, bạn sẽ thấy mục “An sinh Xã hội”. Nhấn vào đây để bắt đầu quá trình đăng ký nhận hỗ trợ.

Bước 3: Trong mục An sinh Xã hội, chọn “Tài khoản hưởng An sinh Xã hội” để khai báo thông tin nhận hỗ trợ.

Bước 4: Chọn ngân hàng của bạn và điền chính xác số tài khoản ngân hàng. Khoản hỗ trợ 100.000 đồng sẽ được chuyển trực tiếp vào tài khoản này.

Bước 5: Tiếp tục điền các thông tin cá nhân như: Họ tên, ngày sinh, số Căn cước công dân, địa chỉ thường trú... để hệ thống đối chiếu dữ liệu. Sau đó tích chọn ô “Tôi đã đọc mục đích chia sẻ…” và nhấn “Tiếp tục”. Đây là bước xác nhận rằng bạn đồng ý chia sẻ thông tin để nhận hỗ trợ An sinh Xã hội.

Bước 6: Sau khi kiểm tra toàn bộ thông tin, nhấn “Gửi thông tin”để hoàn tất quy trình nhận tiền. Hệ thống sẽ thông báo đăng ký thành công và tiến hành xử lý chuyển tiền.

Trường hợp người dân chưa có tài khoản ngân hàng, có thể tự đăng ký mở tài khoản thông qua việc tải ứng dụng ngân hàng. Sau đó quay lại các bước trên để hoàn tất thủ tục đăng ký.