Pháp luật

Google News

Công an truy tìm hai đối tượng mạo danh công ty tài chính để lừa đảo

Nguyễn Dũng - Trí Viễn
TPO - Ngày 28/8, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đang điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại phường Xóm Chiếu (quận 4 cũ).

Theo điều tra, đầu năm 2025, bà P.T.N vay 30 triệu đồng tại Công ty tài chính FE Credit, trả góp trong 24 tháng. Sau khi thanh toán ba kỳ với tổng cộng hơn 5,1 triệu đồng, bà N nhận cuộc gọi từ một người tự xưng là nhân viên FE Credit, tên Lê Trần Khắc Quân, giới thiệu gói vay mới 60 triệu đồng với điều kiện tất toán khoản vay cũ.

Người này yêu cầu bà N nộp trước 17 triệu đồng. Ngày 17/3, “Quân” cùng một phụ nữ xưng tên Thúy hẹn bà N tại quán cà phê ở quận 4 cũ. Thúy nhận 17 triệu đồng, viết “biên bản tiếp xúc” và hứa chiều cùng ngày sẽ giải ngân khoản vay. Tuy nhiên, đến hẹn bà N không nhận được tiền, sau đó không thể liên lạc với cả hai.

Khi đến trụ sở FE Credit, bà N mới biết không có nhân viên nào tên Lê Trần Khắc Quân. Xác minh của công an cho thấy, người xưng “Quân” chính là Nguyễn Thị Kim Ngân (24 tuổi, quê Hậu Giang) và người đi cùng là Lê Ngọc Diễm Thúy (33 tuổi, quê Đắk Lắk). Cả hai từng là nhân viên cho công ty tài chính, nhưng đã nghỉ việc.

Hai đối tượng tại vụ việc nêu trên

Ngày 20/3, bà N tố cáo sự việc đến Công an phường 13 (quận 4 cũ). Hồ sơ sau đó được chuyển cho Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM thụ lý.

Hiện PC02 đã ra quyết định khởi tố vụ án, đồng thời phát thông báo truy tìm Ngân và Thúy. Cơ quan điều tra kêu gọi hai người này sớm ra trình diện để được hưởng chính sách khoan hồng, đồng thời đề nghị ai biết thông tin báo ngay cho PC02 tại 96 Võ Văn Kiệt, phường Bến Thành, TP.HCM hoặc liên hệ cán bộ điều tra Lê Minh Thơ, số điện thoại 0985.247.474.

