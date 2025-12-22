Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Đối tượng truy nã dùng bơm tiêm chống trả quyết liệt, cảnh sát nổ súng trấn áp

Huỳnh Thủy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sau khi gây tai nạn giao thông làm chết người tại TP Huế, Hải bỏ trốn vào Đắk Lắk, tiếp tục tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Ngày 22/12, Công an phường Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ một đối tượng gây tai nạn giao thông làm chết người tại TP Huế, sau đó bỏ trốn vào địa bàn và tổ chức cho nhiều người sử dụng trái phép chất ma túy trong nhà nghỉ.

Đối tượng bị bắt là Võ Phi Hải (43 tuổi, trú phường Hương An, TP Huế).

tienphong.jpg
Lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng Võ Phi Hải. Ảnh: Anh Đức.

Trước đó, vào khoảng 19h ngày 16/12, Công an phường Buôn Ma Thuột kiểm tra một nhà nghỉ trên đường Nguyễn Công Trứ.

Tại đây, lực lượng chức năng bắt quả tang 4 đối tượng đang sử dụng trái phép chất ma túy, gồm: Cao Thị Thảo Ly (19 tuổi, trú phường Buôn Hồ), Lê Bá Khâm (21 tuổi, trú xã Krông Búk), Vĩ Minh Đức (21 tuổi) và Vi Quốc Đạt (17 tuổi), cùng trú xã Ia Lốp, tỉnh Đắk Lắk.

Mở rộng điều tra, Công an phường Buôn Ma Thuột xác định Võ Phi Hải là người đã cung cấp ma túy cho nhóm đối tượng trên sử dụng. Qua xác minh nhanh, lực lượng Công an làm rõ: Ngày 21/5/2025, Hải điều khiển ô tô tại TP Huế gây tai nạn giao thông khiến một người tử vong, sau đó bỏ trốn khỏi địa phương. Công an TP Huế đã ra quyết định truy nã Hải về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Chỉ chưa đầy 72 giờ truy xét, đến đêm 19/12, Công an phường Buôn Ma Thuột tổ chức mật phục, bắt giữ Hải khi đối tượng đang lẩn trốn tại hẻm 44, đường Y Ngông. Quá trình vây bắt, Hải chống đối quyết liệt, có ý định dùng ống kim tiêm chống trả, buộc tổ công tác phải nổ súng chỉ thiên để trấn áp.

tienphong-1-6941.jpg
Lực lượng công an mật phục, bắt giữ đối tượng Võ Phi Hải. Ảnh: Anh Đức.

Theo cơ quan Công an, Võ Phi Hải nghiện ma túy nhiều năm, có 3 tiền án về các tội cố ý gây thương tích và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Cơ quan điều tra đang tạm giữ hình sự 5 đối tượng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Huỳnh Thủy
#Đắk Lắk #ma tuý #tai nạn #bỏ trốn #truy nã

Xem thêm

Cùng chuyên mục