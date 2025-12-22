Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Xác minh vụ người đàn ông chặn xe, hành hung 3 đứa trẻ giữa đường ở Quảng Ngãi

Nguyễn Ngọc
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông lái xe máy, chặn đường sau đó dùng khúc cây đánh liên tiếp vào người 3 bé trai đang đi trên một xe điện.

Clip ghi lại cảnh người đàn ông chặn xe, hành hung 3 đứa trẻ giữa đường ở Quảng Ngãi.

Ngày 22/12, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi cảnh một người đàn ông dùng khúc cây đánh 3 bé trai trên đường.

Theo nội dung bài đăng, 3 bé trai bị hành hung tại khu vực gần hồ điều hòa Ngọc Bảo Viên đến mức bị thương tích, bầm tím nhiều nơi trên cơ thể.

02fafc15a2332d6d7422.jpg
Người đàn ông lái xe máy, chặn đường sau đó dùng vật như cây đánh liên tiếp vào người 3 bé trai đang đi trên một xe điện.

Bài đăng cho hay, vụ việc xuất phát từ việc ba bé trai đã câu cá tại hồ điều hòa công cộng trên.

Được biết, địa điểm xảy ra vụ hành hung là trên đường Triệu Quang Phục (phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi).

Thời điểm trên, người đàn ông được cho là ông Đ. đã dùng xe máy, đuổi theo chặn ba bé trai đang đi trên xe điện.

1863433435809020889-1.jpg
1863433435809020889.jpg
Các cháu bị thương tích, bầm tím nhiều nơi trên cơ thể.

Theo hình ảnh từ camera, ông này dừng xe giữa đường, tiếp cận dùng vật như khúc cây đánh nhiều lần vào ba bé trai đang ngồi trên xe. Chưa dừng lại, ông này còn xô ngã xe khiến ba bé trai suýt té xuống đường rồi tiếp tục dùng cây đánh liên tiếp vào 3 cháu bé.

Ông Nguyễn Văn Hưng - Chủ tịch UBND phường Cẩm Thành cho biết, đoạn video lan truyền trên mạng xã hội về hành vi của người đàn ông đã được chuyển cho Công an phường Cẩm Thành xác minh, xử lý.

Nguyễn Ngọc
#Bạo hành trẻ em tại Quảng Ngãi #Vụ việc người đàn ông chặn xe hành hung trẻ #Xác minh hành vi hành hung trẻ em #Chấn thương và bạo lực trong cộng đồng #Xử lý hành vi bạo lực của người lớn #Vấn đề an toàn trẻ em và an ninh công cộng #Phản ứng pháp luật đối với hành vi bạo lực #Nạn bạo lực đối với nhân viên y tế

Xem thêm

Cùng chuyên mục