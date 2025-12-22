Xác minh vụ người đàn ông chặn xe, hành hung 3 đứa trẻ giữa đường ở Quảng Ngãi

TPO - Đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông lái xe máy, chặn đường sau đó dùng khúc cây đánh liên tiếp vào người 3 bé trai đang đi trên một xe điện.

Clip ghi lại cảnh người đàn ông chặn xe, hành hung 3 đứa trẻ giữa đường ở Quảng Ngãi.

Ngày 22/12, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi cảnh một người đàn ông dùng khúc cây đánh 3 bé trai trên đường.

Theo nội dung bài đăng, 3 bé trai bị hành hung tại khu vực gần hồ điều hòa Ngọc Bảo Viên đến mức bị thương tích, bầm tím nhiều nơi trên cơ thể.

Người đàn ông lái xe máy, chặn đường sau đó dùng vật như cây đánh liên tiếp vào người 3 bé trai đang đi trên một xe điện.

Bài đăng cho hay, vụ việc xuất phát từ việc ba bé trai đã câu cá tại hồ điều hòa công cộng trên.

Được biết, địa điểm xảy ra vụ hành hung là trên đường Triệu Quang Phục (phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi).

Thời điểm trên, người đàn ông được cho là ông Đ. đã dùng xe máy, đuổi theo chặn ba bé trai đang đi trên xe điện.

Các cháu bị thương tích, bầm tím nhiều nơi trên cơ thể.

Theo hình ảnh từ camera, ông này dừng xe giữa đường, tiếp cận dùng vật như khúc cây đánh nhiều lần vào ba bé trai đang ngồi trên xe. Chưa dừng lại, ông này còn xô ngã xe khiến ba bé trai suýt té xuống đường rồi tiếp tục dùng cây đánh liên tiếp vào 3 cháu bé.

Ông Nguyễn Văn Hưng - Chủ tịch UBND phường Cẩm Thành cho biết, đoạn video lan truyền trên mạng xã hội về hành vi của người đàn ông đã được chuyển cho Công an phường Cẩm Thành xác minh, xử lý.