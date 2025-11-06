Nam sinh Thanh Hóa bị nhóm bạn cùng trường hành hung đã tử vong

TPO - Sau nhiều ngày điều trị từ khi bị nhóm bạn cùng trường đánh hội đồng, nam sinh Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa đã tử vong.

Sáng 6/10, lãnh đạo Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa cho biết, em N.T.A.T. (SN 2010, học lớp 10 Giáo dục thường xuyên) đã tử vong sau gần 1 tuần điều trị kể từ khi bị nhóm bạn cùng trường hành hung.

Nam sinh không qua khỏi sau khi bị nhóm bạn cùng trường hành hung.

Trước đó, sáng 31/10, trong giờ ra chơi, em N.T.A.T. đang ngồi xem điện thoại tại phòng học thì bị một nhóm học sinh lớp 11 cùng trường lao vào hành hung.

Khi sự việc xảy ra, một số thầy cô đã đưa em T. xuống phòng y tế của trường để sơ cứu. Nhận thấy tình trạng học sinh nguy kịch, lãnh đạo nhà trường liên hệ bệnh viện đề nghị cử xe cấp cứu, thông báo cho gia đình em T..

Nam sinh sau đó được chuyển đến Bệnh viện Nhi Thanh Hóa song tiên lượng xấu nên thông báo gia đình đưa về nhà chăm sóc.

Phía nhà trường cũng vận động các giáo viên đóng góp được 50 triệu đồng để hỗ trợ gia đình điều trị cho nạn nhân.

Tuy nhiên, đến chiều 5/11, nam sinh đã không qua khỏi khi đang trên đường ra bệnh viện ở Hà Nội điều trị.

Công an địa phương đã vào cuộc, xác định có 4 học sinh tham gia đánh nạn nhân và làm rõ nguyên nhân vụ việc.