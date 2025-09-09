Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

[Clip] Đôi nam nữ bị đánh hội đồng tới tấp dưới trời mưa

Nguyễn Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 9/9, Công an phường Tân Sơn, TPHCM cho biết đang xác minh vụ việc một nhóm thanh niên hành hung đôi nam nữ trên đường Phạm Văn Bạch.

Trước đó, tối 7/9, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh khoảng 10 người liên tục dùng tay, chân đánh vào đầu và người của một đôi nam nữ ngay giữa đường.

img-5255.jpg
Hình ảnh hỗn loạn tại hiện trường


Sự việc diễn ra trước sự chứng kiến của nhiều người đi đường, song không ai can thiệp do nhóm người quá hung hãn, đồng thời làm giao thông khu vực bị ùn ứ.

Một nhân chứng cho hay, nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn giữa cô gái và nhóm thanh niên gây án. Sau khi bị tấn công, một thanh niên đến hỗ trợ nhưng cũng bị đánh, buộc cả hai phải chịu trận.

Clip ghi lại vụ việc

Lãnh đạo Công an phường Tân Sơn cho biết lực lượng chức năng đã nắm thông tin và đang truy xét các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định.

Nguyễn Dũng
#Đánh nhau #Hành hung #TPHCM #Công an #Tân Sơn #Đánh phụ mữ #Đường phố #Đôi nam nữ #Xử lý vi phạm #Bạo lực đường phố

Xem thêm

Cùng chuyên mục