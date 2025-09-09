[Clip] Đôi nam nữ bị đánh hội đồng tới tấp dưới trời mưa

TPO - Ngày 9/9, Công an phường Tân Sơn, TPHCM cho biết đang xác minh vụ việc một nhóm thanh niên hành hung đôi nam nữ trên đường Phạm Văn Bạch.

Trước đó, tối 7/9, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh khoảng 10 người liên tục dùng tay, chân đánh vào đầu và người của một đôi nam nữ ngay giữa đường.

Hình ảnh hỗn loạn tại hiện trường



Sự việc diễn ra trước sự chứng kiến của nhiều người đi đường, song không ai can thiệp do nhóm người quá hung hãn, đồng thời làm giao thông khu vực bị ùn ứ.

Một nhân chứng cho hay, nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn giữa cô gái và nhóm thanh niên gây án. Sau khi bị tấn công, một thanh niên đến hỗ trợ nhưng cũng bị đánh, buộc cả hai phải chịu trận.

Clip ghi lại vụ việc

Lãnh đạo Công an phường Tân Sơn cho biết lực lượng chức năng đã nắm thông tin và đang truy xét các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định.