‘Quái xế’ mang hung khí khuấy đảo đường phố Quảng Ngãi về đêm

TPO - Các nhóm quái xế tụ tập chạy xe với tốc độ cao, nẹt pô, lạng lách, vượt đèn đỏ, mang theo hung khí… náo loạn đường phố là những hình ảnh lặp đi lặp lại trên các tuyến đường trung tâm phía đông tỉnh Quảng Ngãi mỗi khi đêm về. Mặc dù lực lượng chức năng liên tục tuần tra, xử lý, tuy nhiên tình trạng trên vẫn không thuyên giảm, gây nên tình trạng bất an cho người dân và cả người tham gia giao thông.

không để tội phạm đường phố lộng hành

Náo loạn đường phố

Theo đó, cứ sau 21h hằng đêm, nhiều tuyến đường trung tâm ở phía đông tỉnh Quảng Ngãi như Phạm Văn Đồng, Lê Trung Đình, Lê Lợi, Nguyễn Nghiêm… thường xuyên xuất hiện các nhóm thanh niên điều khiển xe máy phóng nhanh, lạng lách, đánh võng, nẹt pô gây náo loạn.

Các nhóm này tụ tập từ vài người đến cả chục người, chạy xe thành đoàn, liên tục đảo qua nhiều tuyến đường, bất chấp quy định an toàn giao thông. Không ít trường hợp người điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, chở ba, xe không gắn biển số hoặc cố tình che biển nhằm tránh bị lực lượng chức năng phát hiện. Đáng lo ngại hơn, nhiều nhóm còn mang theo hung khí, sẵn sàng rượt đuổi, thị uy lẫn nhau ngay giữa đường phố.

Các nhóm đi thành từng đoàn, phóng nhanh, nẹt pô... náo loạn đường phố.

Điều đáng nói, dù lực lượng chức năng có tổ chức tuần tra, kiểm soát, nhưng khi xe đặc chủng rời khỏi khu vực, các nhóm này nhanh chóng quay lại, tiếp tục gầm rú, phóng nhanh như chưa hề bị nhắc nhở hay xử lý.

Chứng kiến cảnh tượng các nhóm thanh niên mang theo hung khí chạy xe tốc độ cao giữa đêm khuya, nhiều người dân sống dọc các tuyến đường trung tâm không khỏi lo lắng và bất an. “Hầu như tối nào tôi cũng thấy các nhóm thanh niên tụ tập, chạy xe ầm ĩ, đảo qua đảo lại nhiều lần. Có những đêm họ còn cầm theo hung khí, người dân không dám nhìn thẳng vì sợ xảy ra chuyện. Cứ tối là họ xuất hiện, chạy xe ầm ầm, rất nguy hiểm”, một phụ nữ bán hàng trên đường Lê Trung Đình nói.

Xe không gắn biển số hoặc cố tình che biển nhằm tránh bị lực lượng chức năng phát hiện.

Chị H.T.L. (trú phường Cẩm Thành) cho hay, thường xuyên tan ca muộn và phải đi qua đường Phạm Văn Đồng nên nhiều lần chạm mặt các nhóm thanh niên. Họ đi rất đông, phóng nhanh, vượt đèn đỏ. Với phụ nữ hoặc người tay lái yếu thì cực kỳ nguy hiểm, chỉ cần giật mình là có thể xảy ra tai nạn. Mong lực lượng chức năng tăng cường tuần tra xử lý và có biện pháp mạnh tay hơn.

Không để tội phạm đường phố lộng hành

Ông Nguyễn Văn Hưng - Chủ tịch UBND phường Cẩm Thành xác nhận, tình trạng các nhóm thanh niên tụ tập chạy xe, gây náo loạn ban đêm trên địa bàn là có thật. Chính quyền địa phương đã nhiều lần kiến nghị lực lượng Công an tăng cường tuần tra, kiểm soát nhằm đảm bảo an ninh trật tự.

Nhiều nhóm còn mang theo hung khí, sẵn sàng rượt đuổi, thị uy lẫn nhau ngay giữa đường phố.

Lực lượng Công an tỉnh Quảng Ngãi cũng thường xuyên phối hợp mật phục, bắt giữ các nhóm quái xế. Giữa tháng 11 vừa qua, đã bắt giữ một nhóm khoảng 20 thanh niên liên quan đến các hành vi gây rối trật tự ban đêm.

Theo Đại tá Nguyễn Ngọc Sinh - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi, thời gian qua, lực lượng Công an tỉnh liên tục tổ chức các đợt tuần tra, ngăn chặn và xử lý nghiêm các nhóm thanh thiếu niên gây náo loạn đường phố. Quan điểm của Công an tỉnh là kiên quyết đấu tranh, không để tội phạm đường phố lộng hành, nhất là trong cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Phóng nhanh, lạng lách, đánh võng, nẹt pô gây náo loạn đường phố.

Thực tế cho thấy, các biện pháp nghiệp vụ đang được triển khai quyết liệt. Đơn cử, đêm 20/12, Công an tỉnh Quảng Ngãi phát hiện hai nhóm thanh niên tụ tập chạy xe gây náo loạn khu dân cư, lạng lách, đánh võng, thậm chí mang theo dao, rựa, tuýp sắt rượt đuổi nhau trên đường phố.

Tổ công tác đã kịp thời ngăn chặn, tạm giữ 3 người tại chỗ, số còn lại bỏ chạy. Qua truy xét nhanh, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ thêm 13 người, thu giữ 6 tuýp sắt, 1 cây rựa bờ và 6 xe máy.

Công an tỉnh Quảng Ngãi bắt giữ một nhóm quái xế vào đêm 20/12.

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, xuất phát từ mâu thuẫn và thách thức nhau trên mạng xã hội, đêm 20/12 nhóm thanh niên ở Nghĩa Lộ (10 người) đi đến cổng chào Nghĩa Hành thì gặp nhóm thanh niên Nghĩa Hành (8 người) mang theo hung khí (tuýp sắt, rựa bờ) đuổi đánh.

Bực tức, nhóm thanh niên Nghĩa Lộ xuống khu vực Bầu Cả lấy 4 cây tuýp sắt và đi tìm lại nhóm thanh niên Nghĩa Hành để đánh. Đến khoảng 23h10 cùng ngày, hai nhóm gặp nhau tại đường Hùng Vương thì tiếp tục thách thức, khiêu khích nhau, mang theo hung khí rượt đuổi nhau. Khi đi đến ngã tư giao nhau với đường Nguyễn Du thì bị lực lượng Công an phát hiện, ngăn chặn.