Triệu tập nhóm đối tượng mang hung khí đi 'nói chuyện' gây náo loạn

Hương Chi
TPO - Nhóm 15 đối tượng mang hung khí, chạy xe máy gây náo loạn trên đường đã được công an triệu tập. Các đối tượng khai, giữa hai nhóm xảy ra mâu thuẫn, đi tìm nhau để “nói chuyện”, nhưng chưa gây án.

Ngày 1/10, Công an TPHCM cho biết, đã triệu tập, làm việc với 15 đối tượng liên quan vụ mang hung khí, chạy xe máy trên đường ở khu vực Khu công nghiệp Đồng An 2, phường Bình Hòa.

Nhóm đối tượng liên quan hầu hết trong độ tuổi thiếu niên, có hộ khẩu thường trú tại nhiều tỉnh, thành, hiện đang tạm trú tại khu vực phường Bình Hòa và lân cận.

ooo.jpg
Nhóm đối tượng tại cơ quan công an

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, vào ngày 24/9, có xảy ra mâu thuẫn với một nhóm khác và thách thức đánh nhau. Ngày 28/9, các đối tượng di chuyển bằng nhiều xe máy, mang theo hung khí (đao, kiếm các loại), tụ tập quanh Khu công nghiệp Đồng An 2 để tìm đối phương. Do không gặp nhóm đối phương, các đối tượng sau đó giải tán.

Một số người trong nhóm đã dùng điện thoại quay và chia sẻ lên mạng xã hội toàn cảnh hiện trường lúc tụ tập trong khu công nghiệp.

Clip: Diễn biến vụ việc

Như Tiền Phong đã đưa tin, ngày 28/9, tại khu vực Khu công nghiệp Đồng An 2, phường Bình Hòa (TPHCM) xảy ra vụ việc nhóm đối tượng tụ tập, mang theo hung khí, chạy xe máy gây náo loạn.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Công an TPHCM chỉ đạo Công an phường Bình Hòa khẩn trương phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự triển khai biện pháp nghiệp vụ, nhanh chóng xác minh, triệu tập và làm việc với các đối tượng liên quan.

Hiện Công an TPHCM đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Hương Chi
