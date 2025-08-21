Triệu tập nhóm đối tượng mang hung khí tấn công người đi đường ở Đà Nẵng

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hoài Văn
TPO - Công an triệu tập 8 đối tượng liên quan vụ mang hung khí tấn công người đi đường ở thành phố Đà Nẵng.

Ngày 21/8, Công an TP Đà Nẵng cho biết Công an phường Hội An Tây vừa điều tra làm rõ nhóm đối tượng dùng hung khí tấn công người đi đường gây thương tích nặng.

Thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ sáng 20/8, Công an phường Hội An Tây (TP. Đà Nẵng) nhận được đơn tố giác tội phạm của anh P.V.B (SN 2007, trú tại phường Hội An Đông).

Anh B. trình báo, tối 18/8, khi lưu thông qua khu vực trên thì bất ngờ bị nhóm đối tượng đi nhiều xe máy, mang theo hung khí tấn công. Nhóm này dùng tuýp sắt dài 2m đánh vào lưng và bắn đạn bi sắt từ súng ná trúng vào vùng cằm khiến anh phải khâu vết thương, trên lưng có nhiều vết hằn dài.

Sau hơn 2 giờ truy xét, Công an phường Hội An Tây đã xác định 10 đối tượng liên quan, đa số trú phường Điện Bàn Đông và Mân Thái (TP. Đà Nẵng). Đến trưa 20/8, 8 đối tượng bị triệu tập, bước đầu khai nhận từng mâu thuẫn, hẹn đánh nhau với một nhóm thanh niên khác ở khu vực Cửa Đại. Khi gặp anh B. đi ngang, cả nhóm lao vào tấn công để “dằn mặt”.

Tang vật thu giữ gồm 1 tuýp sắt, 2 dao, 1 súng ná bắn bi sắt cùng 4 xe máy. Đáng chú ý, nhóm này còn thay đổi màu sơn xe để đánh lạc hướng lực lượng chức năng nhưng không thoát.

Hoài Văn
