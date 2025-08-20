Khởi tố 21 quái xế gây náo loạn đường phố ở TPHCM

TPO - Ngày 20/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 21 thanh niên tụ tập, điều khiển xe máy gây rối trật tự tại xã Phước Hải. Trong đó, 17 người bị bắt tạm giam, 4 người bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo hồ sơ, tối 16/8, trong đợt cao điểm trấn áp tội phạm, lực lượng Cảnh sát giao thông và Cảnh sát hình sự phối hợp Công an xã Phước Hải phát hiện nhóm thanh niên chạy xe lạng lách, đánh võng, dàn hàng ngang trên đường và đã kịp thời ngăn chặn, tạm giữ 25 đối tượng cùng 20 xe mô tô đã bị thay đổi kết cấu.

Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định 21 người có hành vi vi phạm và ra quyết định khởi tố về tội “Gây rối trật tự công cộng” theo khoản 2, Điều 318 Bộ luật Hình sự. Một người khác bị xử phạt hành chính, ba trường hợp đang tiếp tục xác minh.

Công an TP.HCM cho biết sẽ xử lý nghiêm các hành vi tụ tập, đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng nhằm đảm bảo an toàn cho người dân.