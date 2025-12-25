Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Nam sinh tử vong sau 2 ngày nhập học tại Trung tâm công tác xã hội

Hoàng Dương
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chỉ sau 2 ngày được tiếp nhận vào Trung tâm công tác xã hội Hải Hà, phường An Sinh (Quảng Ninh) một nam học viên (17 tuổi) đã tử vong sau khi xảy ra xô xát trong lúc lao động tập thể. Vụ việc đang được Công an tỉnh Quảng Ninh điều tra, làm rõ.

Theo báo cáo nhanh của UBND phường An Sinh, khoảng 11 giờ 20 phút ngày 23/12, trong quá trình tổ chức lao động tập thể tại khu vực đồi Trại Lốc, thuộc phường An Sinh, giữa một số học viên đang được quản lý tại Trung tâm công tác xã hội Hải Hà, cơ sở 2, đã phát sinh mâu thuẫn, dẫn đến xô xát.

813.jpg
Lực lượng chức năng có mặt tại Trung tâm công tác xã hội Hải Hà, cơ sở 2.

Học viên bị thương nặng được xác định là P.H.N, (SN: 2008, trú tại phường Hà Lầm, tỉnh Quảng Ninh). Đáng chú ý, nam sinh này mới được tiếp nhận vào Trung tâm từ ngày 21/12, tức chỉ hai ngày trước khi xảy ra sự việc.

Sau xô xát, học viên P.H.N được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Đông Triều. Tuy nhiên, đến chiều cùng ngày, tình trạng sức khỏe diễn biến xấu. Gia đình và phía Trung tâm sau đó đưa em về nhà riêng, và nạn nhân tử vong không lâu sau đó.

Ngay khi nhận được tin báo, Công an phường An Sinh đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với các đơn vị chức năng bảo vệ khu vực xảy ra vụ việc, đồng thời báo cáo Công an tỉnh Quảng Ninh để tổ chức điều tra theo thẩm quyền.

113.jpg
Gia đình nạn nhân bày tỏ nghi vấn sự việc không đơn giản chỉ là xô xát học viên với nhau. Ảnh gia đình nạn nhân cung cấp.

Theo cơ quan chức năng, vụ việc đang được điều tra theo nhiều hướng, tập trung làm rõ nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn giữa các học viên, diễn biến cụ thể của vụ xô xát, cũng như trách nhiệm quản lý, giám sát trong quá trình tổ chức lao động tập thể đối với học viên mới được tiếp nhận.

Trao đổi với phóng viên, gia đình nạn nhân bày tỏ nghi vấn sự việc không đơn giản chỉ là xô xát học viên với nhau và đặt câu hỏi về quy trình giám sát, can thiệp kịp thời của cán bộ trung tâm khi học viên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến thương tích nghiêm trọng.

Hoàng Dương
#Nam sinh #Trung tâm xã hội #Quảng Ninh #Xô xát #Tử vong #Lao động tập thể #Điều tra

Xem thêm

Cùng chuyên mục