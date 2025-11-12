Khởi tố nam sinh lớp 11 đánh học sinh lớp 9 tử vong

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Liên quan đến vụ nam sinh lớp 9 ở Hà Tĩnh bị đánh vào vùng đầu gây chấn thương sọ não, tử vong, cơ quan chức năng đã khởi tố nam học sinh lớp 11.

Chiều ngày 12/11, Viện KSND Khu vực 1 (Hà Tĩnh) đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Lê Văn Phương (SN 2007, trú thôn Quang Trung 1, xã Cẩm Lạc) về tội “Cố ý gây thương tích” theo điểm a, khoản 4, Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Theo tài liệu điều tra, khoảng 11h25 phút ngày 24/9, giữa Nguyễn Khâm M. (học sinh lớp 9, Trường THCS Minh Lạc) và Lê Văn Phương (học sinh lớp 11, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Giáo dục thường xuyên Cẩm Xuyên) xảy ra mâu thuẫn tại bờ kè thuộc thôn Yên Lạc, xã Cẩm Lạc. Tại đây, Phương đã dùng gậy gỗ đánh M. gây thương tích nặng.

540648506-1371031011695204-2014856688503166442-n.jpg
Trường THCS Minh Lạc, nơi em N.K.M. theo học. (Ảnh CTV)

Ngay sau đó, M. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh. Do chấn thương quá nặng, sau đó bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương Hà Nội từ ngày 18/10/2025. Tuy nhiên, đến ngày 30/10/2025, M. đã tử vong.

Sau đó Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh cũng xác định nguyên nhân M. tử vong là do chấn thương sọ não.

Liên quan đến vụ việc này, trước đó vào ngày 12/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự liên quan đến vụ việc và khởi tố bị can đối với Lê Văn Phương.

Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra xử lý theo quy định pháp luật.

Hoài Nam
#Hà Tĩnh

