Hà Nội: Cảnh sát xử lý nhiều tài xế che biển số để 'qua mặt' camera AI

TPO - Từ ngày 1.837 camera AI của Công an TP Hà Nội đi vào vận hành, ý thức của người tham gia giao thông được nâng cao rõ rệt. Tuy nhiên, một số trường hợp tài xế xe máy có hành vi che, dán biển số nhằm "qua mặt" camera AI, tránh bị "phạt nguội".

che-bien.jpg
Tài xế dán băng dính nhằm che lấp chữ số.

Ghi nhận vào sáng 17/12, tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 6 - Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội phát hiện một số trường hợp có hành vi che, dán biển số tại đường Phạm Hùng (Hà Nội).

che-bien-1.jpg
Phần biển số xe bị che dán.

Điển hình, tài xế L.V.T (trú tại Hải Phòng) có hành vi che biển số đi hướng Phạm Hùng - Mai Dịch bị tổ công tác dừng kiểm tra. Làm việc với lực lượng chức năng, tài xế thừa nhận hành vi vi phạm và cho biết việc này nhằm “né” camera AI.

Tương tự, tài xế Đ.V.L (ở Ứng Hòa, Hà Nội) dùng khẩu trang che kín chữ, số trên biển số xe nhằm tránh bị "phạt nguội" khi di chuyển trên đường.

csgt-1.jpg
Tổ công tác làm việc với tài xế vi phạm.

Đáng chú ý, hai tài xế này không xuất trình được giấy phép lái xe, đăng ký xe... Lực lượng CSGT yêu cầu tài xế tháo bỏ phần che biển số, đồng thời tiến hành lập biên bản xử phạt, tạm giữ phương tiện.

Với hành vi che, dán biển số, tài xế bị xử phạt 5 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

csgt2.jpg
Tài xế xuất trình GPLX bản điện tử.

Ngoài các trường hợp nêu trên, lực lượng CSGT còn phát hiện, xử lý một số trường hợp người điều khiển phương tiện vừa lái xe vừa sử dụng điện thoại di động, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Tất cả các trường hợp vi phạm khi bị phát hiện đều được lực lượng chức năng lập biên bản, xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật, không có ngoại lệ.

csgt1.jpg
Một số trường hợp không xuất trình được giấy tờ liên quan bị tạm giữ phương tiện.

Theo Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, bên cạnh chức năng tự động ghi nhận vi phạm, hệ thống camera AI còn phát hiện, cảnh báo các hành vi vi phạm như chở hàng cồng kềnh, che, dán biển số, đi không đúng làn đường…

Thông tin vi phạm được truyền trực tiếp về Trung tâm Chỉ huy giao thông và chuyển đến các tổ công tác làm nhiệm vụ trên tuyến để dừng phương tiện, kiểm tra, xử lý theo quy định.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người tham gia giao thông tuyệt đối không thực hiện các hành vi che, dán, làm biến dạng biển kiểm soát phương tiện; chấp hành nghiêm quy định của pháp luật khi tham gia giao thông.

Mọi hành vi vi phạm đều sẽ bị hệ thống camera AI ghi nhận và được lực lượng chức năng xác minh, xử lý nghiêm, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn Thủ đô.

Thanh Hà
#Ứng dụng camera AI trong giao thông #Xử lý vi phạm che biển số #Phạt nguội và xử phạt vi phạm #An toàn giao thông Hà Nội #Phát hiện hành vi vi phạm bằng công nghệ #Quản lý và kiểm soát phương tiện giao thông #Tác động của công nghệ đối với ý thức người tham gia giao thông #Phòng chống che biển số để tránh xử phạt #Vai trò của lực lượng Cảnh sát giao thông

