Cựu Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng: 'Đây là bài học ê chề cho cả cuộc đời'

TPO - "Đây là bài học ê chề cho cả cuộc đời", bị cáo Phạm Tấn Hoàng, cựu Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng nói và xin được hưởng án treo để về với gia đình, chữa bệnh tim. Đồng cấp của ông Hoàng là ông Phạm Việt Cường (cựu Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng) bày tỏ ân hận vì 20 năm phấn đấu làm chánh án "đổ sông đổ bể hết", chỉ vì nhất thời nể nang.

Cựu Phó Chánh án khẳng định không nhận hối lộ 80 triệu đồng

Sau ba ngày xét xử, sáng 17/12, 28 bị cáo phạm tội “Đưa - Nhận hối lộ”, xảy ra ở TAND Cấp cao tại Đà Nẵng, được nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án.

Trình bày đầu tiên, cựu Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng Phạm Tấn Hoàng vẫn khẳng định không nhận hối lộ 80 triệu đồng từ bị cáo Nguyễn Thị Nga (cựu Phó Trưởng phòng Giám đốc kiểm tra về dân sự, lao động, kinh doanh thương mại, TAND cấp cao tại Đà Nẵng), là người môi giới.

Bị cáo Phạm Tấn Hoàng.

Ông gửi lời xin lỗi ngành tòa án vì, tâm sự cả cuộc đời 40 năm kinh qua nhiều đơn vị, 20 năm công tác xa nhà, nhiều lần bị đột quỵ, bệnh tật một mình, ông vẫn phấn đấu làm việc, nhưng vì sai lầm hôm nay phải đứng trước tòa.

"Đây là bài học ê chề cho cả cuộc đời", ông Phạm Tấn Hoàng nói, xin được hưởng án treo để về với gia đình, chữa bệnh tim.

Đồng cấp của ông Hoàng là ông Phạm Việt Cường (cựu Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng) nói ngắn gọn, ân hận vì 20 năm phấn đấu làm chánh án "đổ sông đổ bể hết", chỉ vì nhất thời nể nang.

Ông bị cáo buộc nhận hối lộ 970 triệu đồng để can thiệp 5 vụ án, song khai "đã báo cáo cấp trên" đồng ý mới nhận tiền, khi nhận hối lộ đều chia lại cho lãnh đạo. Ông bị đề nghị 7 - 8 năm tù vì tội "Nhận hối lộ", là người trong nhóm tội này bị đề nghị mức án cao nhất.

"Mấy chục năm công tác không tránh được cái việc bạn bè, người quen nhờ việc này việc nọ, nhưng vì nể nang nên vẫn giúp. Giúp xong tôi cũng nhận thức được là sai", ông Phạm Việt Cường bày tỏ.

Xin được tuyên án thấp hơn đề nghị của Viện Kiểm sát

Còn bị cáo Nguyễn Huy Cẩn, cựu Phó Chánh Tòa Dân sự TAND tỉnh Vĩnh Phúc cho hay, có hơn 15 năm công tác trong ngành tòa án, trong đó có đến 14 năm công tác tại TAND Tối cao, giữ vị trí giúp việc cho lãnh đạo tòa. Khi được được chuyển về Vĩnh Phúc cũng giữ cương vị là người quản lý tại TAND tỉnh.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Ông Cẩn cho rằng hành vi phạm tội của mình xuất phát từ sự “nể nang” đồng nghiệp. Tại tòa, ông bày tỏ nỗi ân hận, day dứt và cảm thấy xấu hổ, xin được gửi lời xin lỗi đến lãnh đạo TAND Tối cao, TAND tỉnh Vĩnh Phúc và các đồng nghiệp.

Cuối phần trình bày, ông Cẩn nói đồng tình với ý kiến bào chữa của luật sư và mong Hội đồng xét xử xem xét áp dụng các tình tiết giảm nhẹ mà luật sư và chính ông đã nêu khi tranh luận.

“Xin Hội đồng xét xử áp dụng tuyên bị cáo một bản án thấp hơn so với đề nghị của đại diện Viện Kiểm sát, cho bị cáo được hưởng mức án bằng thời hạn tạm giam”, cựu Phó Chánh án TAND tỉnh Vĩnh Phúc nói.

Bị cáo Nguyễn Thị Thu Hà, là bị đơn trong vụ án dự trên bục khai báo khóc cho rằng, chính vụ tranh chấp dân sự tại Đà Nẵng khiến bị cáo mất tài sản, phải đi thuê nhà trên chính ngôi nhà của mình đang ở.

Theo bị cáo Hà, cũng từ vụ án dân sự đó mới dẫn đến chuỗi bi kịch phải ra tòa ngay hôm nay.

“Suốt nhiều tháng bị tạm giam trong trại giam của quân đội bị cáo đã ân hận… Bị cáo mong Hội đồng xét xử, Viện Kiểm sát – những người cầm cân, nảy mực phiên tòa hôm nay cho bị cáo một bản án êm đẹp nhất”, bà Hà nói.

Cũng được gọi lên trình bày lời nói sau cùng, nhiều bị cáo xin tòa cho hưởng chính sách khoan hồng, tuyên án nhẹ để sớm được trở về với xã hội, được chăm sóc gia đình và các con nhỏ đang chờ đợi.

Tòa sẽ tuyên các bị cáo chiều 24/12 !