Hai đối tượng mang mã tấu xông vào quán nhậu chém 3 người thương vong

TPO - Xảy ra mâu thuẫn với bàn bên cạnh, Hoà và Thuận về cầm dao, mã tấu, bình xịt cay quay lại xông vào khu vực quầy của quán nhậu rồi đâm, chém liên tiếp khiến 1 người chết, 2 người bị thương nặng.

Ngày 17/12, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Công an phường Diên Hồng, cùng các đơn vị nghiệp vụ bắt được Phạm Văn Thuận (SN 1995) và Phan Văn Hoà (SN 2001, cũng trú xã Ia Hrung, tỉnh Gia Lai) để điều tra về việc dùng dao, mã tấu xông vào quán nhậu trên đường Hùng Vương (phường Diên Hồng) chém khiến 1 người chết, 2 người bị thương.

Một trong số hai đối tượng mang mã tấu quay lại chém người.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4h cùng ngày, hai nhóm thanh niên nhậu gần bàn tại một quán ở khu vực ngã tư đường Hùng Vương - Hoàng Văn Thụ đã xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, Hoà và Thuận rời đi rồi mang theo dao, mã tấu, bình xịt hơi cay trở lại quán.

Hai đối tượng xông vào khu vực quầy của quán nhậu rồi đâm, chém liên tiếp vào nhiều người tại đây, trong đó có nhân viên của quán nhậu.

Hoà (bên trái) và Thuận. Ảnh: Công an phường Diên Hồng.

Theo đó, anh M.V.H.N. (SN 2007, trú phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) tử vong với vết đâm thấu phổi; 2 nạn nhân khác bị đa chấn thương đang được cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa Gia Lai và Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai.