Triệt phá đường dây cá độ bóng đá giao dịch hàng trăm tỷ đồng tại Quảng Trị

TPO - Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị vừa triệt xóa đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng, với quy mô giao dịch lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Ngày 17/12/2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đã triệt phá thành công đường dây cá độ bóng đá hoạt động trên không gian mạng, liên quan đến 8 đối tượng, với tổng số tiền giao dịch ước tính khoảng 350 tỷ đồng.

Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Qua điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định các đối tượng tham gia đánh bạc gồm: Lê San U, Nguyễn Hữu Long, Hoàng Văn Huân (cùng trú xã Ninh Châu); Trần Văn Dương (trú xã Cam Hồng); Trương Văn Tường, Trương Lưu Quỳnh (trú xã Quảng Ninh); Lê Văn Sáu và Nguyễn Thanh Hậu (trú xã Trường Ninh).

Trong đó, Lê San U (SN 1999, trú xã Ninh Châu, tỉnh Quảng Trị) được xác định là đối tượng cầm đầu, trực tiếp tổ chức, điều hành đường dây cá độ bóng đá trên địa bàn tỉnh. Các đối tượng đã sử dụng nhiều trang mạng cá độ để tổ chức đánh bạc từ đầu năm 2025 đến khi bị phát hiện, triệt phá.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với 8 đối tượng để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc; đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra vai trò, hành vi của các cá nhân liên quan nhằm xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Cơ quan công an cũng kêu gọi các đối tượng có liên quan đến đường dây cá độ bóng đá nói trên chủ động ra trình diện, đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.