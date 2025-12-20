Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Hiện đại hóa lực lượng Cảnh vệ để chủ động ứng phó tình huống mới

Minh Đức
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trước yêu cầu ngày càng cao trong bảo vệ an ninh, an toàn, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ được yêu cầu đẩy nhanh lộ trình hiện đại hóa trang bị, phương tiện kỹ thuật chuyên dụng; nâng cao trình độ khoa học, công nghệ và tăng cường hợp tác chuyên môn, bảo đảm lực lượng luôn ở thế chủ động trong mọi tình huống.

Bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu đặc biệt

Chiều 19/12, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ (Bộ Công an) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026.

6bbaccc3-f969-4f71-bcdb-90323cdd1b3b.jpg
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phạm Nam.

Năm 2025, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã triển khai toàn diện, đồng bộ các mặt công tác nghiệp vụ, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn đối tượng cảnh vệ và các mục tiêu theo Luật Cảnh vệ.

Trong năm, lực lượng cảnh vệ đã chủ trì, phối hợp bảo vệ an toàn hơn 4.000 cuộc, lượt hoạt động của lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước ở trong và ngoài nước; bảo vệ hơn 100 đoàn khách quốc tế cấp cao, trên 100 sự kiện chính trị, đối ngoại đặc biệt quan trọng. Đồng thời, lực lượng bảo đảm an ninh, an toàn nhiều công trình trọng điểm của Nhà nước và của Bộ Công an theo chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Bộ.

Từ thực tiễn công tác, nhiều phương án bảo vệ được xây dựng và triển khai linh hoạt, bám sát địa bàn và yêu cầu nhiệm vụ. Trong nước, lực lượng tổ chức bảo vệ an toàn tuyệt đối các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại nhiều địa phương. Ở ngoài nước, công tác bảo vệ các đoàn lãnh đạo chủ chốt Việt Nam tại nhiều quốc gia, đối tác quan trọng được triển khai chặt chẽ, đúng lễ nghi đối ngoại và thông lệ quốc tế.

Cùng với nhiệm vụ nghiệp vụ, công tác hiện đại hóa, chuyển đổi số và ứng dụng khoa học – kỹ thuật tiếp tục được thúc đẩy theo hướng phục vụ trực tiếp yêu cầu tác chiến và bảo vệ mục tiêu.

Chủ động thích ứng, không để bị động

Tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2025, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua. Một đơn vị được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; nhiều cá nhân được tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, Huân chương Lao động và các danh hiệu thi đua cao quý khác.

33.jpg
Thừa ủy quyền, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng một tập thể; trao Cờ thi đua của Bộ Công an tặng hai tập thể. Ảnh: Phạm Nam.

Ngoài ra, 22 tập thể và 777 cá nhân được Bộ Công an tặng Bằng khen; nhiều tập thể, cá nhân được các bộ, ngành, địa phương khen thưởng vì thành tích xuất sắc trong công tác cảnh vệ.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả toàn diện mà Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã đạt được trong năm qua.

Nhấn mạnh nhiệm vụ thời gian tới, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng yêu cầu Bộ Tư lệnh Cảnh vệ chủ động, khẩn trương rà soát, điều tra cơ bản lại toàn bộ hệ thống mục tiêu, địa bàn; xây dựng và cập nhật các phương án tác chiến sát thực tiễn.

Đồng thời, đẩy nhanh xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu cảnh vệ tích hợp với trung tâm chỉ huy, bảo đảm tính kết nối, liên thông chặt chẽ với Công an các địa phương; tăng tốc hiện đại hóa trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật chuyên dụng; nâng cao trình độ khoa học – công nghệ và mở rộng hợp tác chuyên môn với các đơn vị lớn để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Về công tác xây dựng lực lượng, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng yêu cầu tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đặc biệt quan tâm đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ mới nhận nhiệm vụ. Phong trào thi đua “Ba nhất, ba tốt” cần được triển khai thực chất, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ cảnh vệ trung thành nhất, kỷ luật nhất, gần dân nhất và nhân văn nhất, đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh trong giai đoạn mới.

Minh Đức
#Hiện đại hóa lực lượng Cảnh vệ #Bảo vệ mục tiêu trọng yếu #Chuyển đổi số trong cảnh vệ #Nâng cao năng lực nghiệp vụ #Đảm bảo an ninh quốc gia #Hợp tác quốc tế về an ninh #Đào tạo và huấn luyện chiến đấu #Công tác hậu cần và kỹ thuật #Phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc #Xây dựng lực lượng cảnh vệ nhân văn

Xem thêm

Cùng chuyên mục