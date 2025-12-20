Hiện đại hóa lực lượng Cảnh vệ để chủ động ứng phó tình huống mới

TPO - Trước yêu cầu ngày càng cao trong bảo vệ an ninh, an toàn, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ được yêu cầu đẩy nhanh lộ trình hiện đại hóa trang bị, phương tiện kỹ thuật chuyên dụng; nâng cao trình độ khoa học, công nghệ và tăng cường hợp tác chuyên môn, bảo đảm lực lượng luôn ở thế chủ động trong mọi tình huống.

Bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu đặc biệt

Chiều 19/12, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ (Bộ Công an) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phạm Nam.

Năm 2025, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã triển khai toàn diện, đồng bộ các mặt công tác nghiệp vụ, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn đối tượng cảnh vệ và các mục tiêu theo Luật Cảnh vệ.

Trong năm, lực lượng cảnh vệ đã chủ trì, phối hợp bảo vệ an toàn hơn 4.000 cuộc, lượt hoạt động của lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước ở trong và ngoài nước; bảo vệ hơn 100 đoàn khách quốc tế cấp cao, trên 100 sự kiện chính trị, đối ngoại đặc biệt quan trọng. Đồng thời, lực lượng bảo đảm an ninh, an toàn nhiều công trình trọng điểm của Nhà nước và của Bộ Công an theo chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Bộ.

Từ thực tiễn công tác, nhiều phương án bảo vệ được xây dựng và triển khai linh hoạt, bám sát địa bàn và yêu cầu nhiệm vụ. Trong nước, lực lượng tổ chức bảo vệ an toàn tuyệt đối các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại nhiều địa phương. Ở ngoài nước, công tác bảo vệ các đoàn lãnh đạo chủ chốt Việt Nam tại nhiều quốc gia, đối tác quan trọng được triển khai chặt chẽ, đúng lễ nghi đối ngoại và thông lệ quốc tế.

Cùng với nhiệm vụ nghiệp vụ, công tác hiện đại hóa, chuyển đổi số và ứng dụng khoa học – kỹ thuật tiếp tục được thúc đẩy theo hướng phục vụ trực tiếp yêu cầu tác chiến và bảo vệ mục tiêu.

Chủ động thích ứng, không để bị động

Tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2025, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua. Một đơn vị được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; nhiều cá nhân được tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, Huân chương Lao động và các danh hiệu thi đua cao quý khác.

Thừa ủy quyền, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng một tập thể; trao Cờ thi đua của Bộ Công an tặng hai tập thể. Ảnh: Phạm Nam.

Ngoài ra, 22 tập thể và 777 cá nhân được Bộ Công an tặng Bằng khen; nhiều tập thể, cá nhân được các bộ, ngành, địa phương khen thưởng vì thành tích xuất sắc trong công tác cảnh vệ.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả toàn diện mà Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã đạt được trong năm qua.

Nhấn mạnh nhiệm vụ thời gian tới, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng yêu cầu Bộ Tư lệnh Cảnh vệ chủ động, khẩn trương rà soát, điều tra cơ bản lại toàn bộ hệ thống mục tiêu, địa bàn; xây dựng và cập nhật các phương án tác chiến sát thực tiễn.

Đồng thời, đẩy nhanh xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu cảnh vệ tích hợp với trung tâm chỉ huy, bảo đảm tính kết nối, liên thông chặt chẽ với Công an các địa phương; tăng tốc hiện đại hóa trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật chuyên dụng; nâng cao trình độ khoa học – công nghệ và mở rộng hợp tác chuyên môn với các đơn vị lớn để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Về công tác xây dựng lực lượng, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng yêu cầu tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đặc biệt quan tâm đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ mới nhận nhiệm vụ. Phong trào thi đua “Ba nhất, ba tốt” cần được triển khai thực chất, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ cảnh vệ trung thành nhất, kỷ luật nhất, gần dân nhất và nhân văn nhất, đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh trong giai đoạn mới.