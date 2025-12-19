Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nam sinh lớp 12 bị chặn đường đánh tới tấp khi tan học ở TP.HCM

Nguyễn Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 19/12, Công an phường Thới An, TP.HCM đang xác minh, làm rõ vụ việc một nam sinh lớp 12 bị hai thanh niên chặn đường, hành hung khi đang trên đường đi học về.

Cùng ngày, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài gần 2 phút ghi lại cảnh một nam học sinh đi bộ trên đường thì bị hai thanh niên chở nhau trên xe máy áp sát, chặn lại. Sau khi xảy ra cự cãi, hai người này bất ngờ lao vào đánh tới tấp nam sinh. Vụ việc chỉ dừng lại khi một số người dân địa phương phát hiện, vào can ngăn.

Clip ghi lại sự việc.

Theo tìm hiểu, sự việc xảy ra trên đường TA15, phường Thới An. Thời điểm đó, nam sinh vừa rời Trường THCS và THPT Lạc Hồng (cơ sở 2) để đi về nơi gửi xe cách trường vài chục mét thì bị chặn đánh.

Hậu quả, nam sinh bị xây xát vùng mặt, chảy máu miệng. Sau khi hành hung, hai thanh niên nhanh chóng lên xe máy rời khỏi hiện trường. Nạn nhân được bạn bè hỗ trợ đưa về nhà. Một nhân chứng cho biết, hai người hành hung khoảng 18–19 tuổi, có hình xăm và dường như giữa các bên đã có mâu thuẫn từ trước.

Đại diện Trường THCS và THPT Lạc Hồng (cơ sở 2) xác nhận nạn nhân trong clip là học sinh lớp 12 của trường. Vụ việc xảy ra vào tối 17/12, sau giờ học thêm. Hai người tham gia hành hung là người bên ngoài, không phải học sinh của trường.

dna.png

Theo nhà trường, do ngày 18/12 nam sinh có lịch thi học kỳ nên đến sáng 19/12, nhà trường mới mời học sinh cùng gia đình lên làm việc nhằm ổn định tâm lý. Bước đầu, nguyên nhân vụ việc được xác định có thể xuất phát từ mâu thuẫn trên mạng xã hội.

Hiện sức khỏe nam sinh đã ổn định, chỉ bị xây xát nhẹ. Nhà trường đã cung cấp toàn bộ thông tin, phối hợp với Công an phường Thới An để xử lý vụ việc theo quy định.

Nguyễn Dũng
#nam sinh #TP.HCM #bạo lực học đường #hành hung #xã hội #công an #giao thông #bắt giữ

