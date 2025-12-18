Dừng thi công Nhà thi đấu Phú Thọ sau vụ sập giàn giáo làm 2 người thương vong

TPO - Nhóm công nhân đang làm việc trên hệ thống giàn giáo thì bất ngờ xảy ra sự cố, khiến kết cấu giàn giáo mất ổn định và đổ sập từ độ cao lớn làm một công nhân tử vong tại chỗ. Một người khác bị thương nặng.

Ngày 18/12, cơ quan chức năng TP.HCM đang phối hợp các đơn vị liên quan điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra tại công trình cải tạo, sửa chữa Nhà thi đấu Phú Thọ khiến một công nhân tử vong và một người khác bị thương nặng.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường.

Theo báo cáo của Ban điều hành dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, công trình đã tạm dừng toàn bộ hoạt động thi công để phục vụ công tác điều tra sau khi sự cố xảy ra. Đồng thời, ban điều hành phối hợp với các cơ quan chức năng lập hồ sơ, báo cáo sự việc cho các cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Như Tiền Phong đã thông tin, vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 18 giờ ngày 17/12. Trong quá trình thi công cải tạo bên trong Nhà thi đấu Phú Thọ, nhóm công nhân đang làm việc trên hệ thống giàn giáo thì bất ngờ kết cấu giàn giáo mất ổn định và đổ sập từ độ cao lớn. Sự cố khiến một công nhân tử vong tại chỗ, một người khác bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, các lực lượng thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ (PC07), Công an TP.HCM đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp tổ chức cứu nạn, phong tỏa khu vực và bảo đảm an toàn cho các công nhân còn lại.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ, trong đó tập trung kiểm tra điều kiện an toàn lao động, quy trình thi công, trách nhiệm của các đơn vị và cá nhân có liên quan đến sự cố.