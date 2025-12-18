Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Dừng thi công Nhà thi đấu Phú Thọ sau vụ sập giàn giáo làm 2 người thương vong

Nguyễn Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nhóm công nhân đang làm việc trên hệ thống giàn giáo thì bất ngờ xảy ra sự cố, khiến kết cấu giàn giáo mất ổn định và đổ sập từ độ cao lớn làm một công nhân tử vong tại chỗ. Một người khác bị thương nặng.

Ngày 18/12, cơ quan chức năng TP.HCM đang phối hợp các đơn vị liên quan điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra tại công trình cải tạo, sửa chữa Nhà thi đấu Phú Thọ khiến một công nhân tử vong và một người khác bị thương nặng.

z7338488986440-c169c977cd9322f2ec8cf256afd39030.jpg
Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường.

Theo báo cáo của Ban điều hành dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, công trình đã tạm dừng toàn bộ hoạt động thi công để phục vụ công tác điều tra sau khi sự cố xảy ra. Đồng thời, ban điều hành phối hợp với các cơ quan chức năng lập hồ sơ, báo cáo sự việc cho các cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Như Tiền Phong đã thông tin, vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 18 giờ ngày 17/12. Trong quá trình thi công cải tạo bên trong Nhà thi đấu Phú Thọ, nhóm công nhân đang làm việc trên hệ thống giàn giáo thì bất ngờ kết cấu giàn giáo mất ổn định và đổ sập từ độ cao lớn. Sự cố khiến một công nhân tử vong tại chỗ, một người khác bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, các lực lượng thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ (PC07), Công an TP.HCM đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp tổ chức cứu nạn, phong tỏa khu vực và bảo đảm an toàn cho các công nhân còn lại.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ, trong đó tập trung kiểm tra điều kiện an toàn lao động, quy trình thi công, trách nhiệm của các đơn vị và cá nhân có liên quan đến sự cố.

Nguyễn Dũng
#sập giàn giáo #nhà thi đấu Phú Thọ #tai nạn lao động #công trình #công nhân #điều tra #an toàn lao động

Xem thêm

Cùng chuyên mục