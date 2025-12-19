Đêm không ngủ của người dân Hà Nội

TPO - Chiến thắng ngoạn mục của đội tuyển U22 Việt Nam tại SEA Games 33 mang lại cảm xúc vỡ òa cho hàng triệu trái tim người hâm mộ. Hàng triệu người dân đổ ra đường "đi bão", thổi bùng không khí ăn mừng tới khắp nẻo đường Thủ đô.
Cờ Tổ quốc xuất hiện dày đặc trong dòng người “đi bão” mừng chiến thắng của U22 Việt Nam.
Đến khoảng 23h, mọi nẻo đường hướng về trung tâm TP Hà Nội gần như tắc nghẽn. Lượng người đổ ra đường ngày càng đông, hứa hẹn một đêm không ngủ của người dân Thủ đô. Cái rét của ngày đầu đông không làm khó những trái tim đang hân hoan trước chiến thắng lớn của đất nước.
Du khách quốc tế nhanh chóng ghi lại những khoảnh khắc đầy ấn tượng tại Hà Nội. Có lẽ, với nhiều du khách đến Việt Nam thời điểm này, đây sẽ là ký ức khó quên bậc nhất.
Một số người dân lựa chọn trang phục độc đáo khi xuống đường mừng U22 Việt Nam vô địch SEA Games 33. Theo đó, có người "chơi lớn", mang cả trang phục pháp sư, dùng mâm to làm dụng cụ khuấy động không khí ăn mừng chiến thắng của U22 Việt Nam trước U22 Thái Lan.