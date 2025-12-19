Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Đêm không ngủ của người dân Hà Nội

Gia Linh - Trọng Huy - Đức Nguyễn

TPO - Chiến thắng ngoạn mục của đội tuyển U22 Việt Nam tại SEA Games 33 mang lại cảm xúc vỡ òa cho hàng triệu trái tim người hâm mộ. Hàng triệu người dân đổ ra đường "đi bão", thổi bùng không khí ăn mừng tới khắp nẻo đường Thủ đô.

tp-c_597343245-1185211159810714-3585423466044987276-n.jpg
Ngay sau khi trận chung kết SEA Games 33 khép lại, hàng triệu người dân Hà Nội đổ ra đường, ăn mừng chiến thắng đầy ngoạn mục của đội tuyển Việt Nam.
tp-dibaohn8.jpg
Từ khoảng 22h30 các nẻo đường tại Hà Nội dần đông kín người. Không khí ăn mừng lan tỏa trên nhiều tuyến phố trung tâm Thủ đô.
tp-dibaohn9.jpg
tp-dibaohn10.jpg
Cờ Tổ quốc xuất hiện dày đặc trong dòng người “đi bão” mừng chiến thắng của U22 Việt Nam.
tp-dibaohn7.jpg
Kèn, xoong nồi cũng được sử dụng để khuấy động không khí rộn ràng của ngày hội chiến thắng. Thời điểm này, dù không ai quen biết ai nhưng ngôn ngữ chung của tất cả họ đều là: "Việt Nam vô địch", "Chiến thắng", "Tự hào"...
tp-dibaohn2.jpg
tp-dibaohn3.jpg
Đến khoảng 23h, mọi nẻo đường hướng về trung tâm TP Hà Nội gần như tắc nghẽn. Lượng người đổ ra đường ngày càng đông, hứa hẹn một đêm không ngủ của người dân Thủ đô. Cái rét của ngày đầu đông không làm khó những trái tim đang hân hoan trước chiến thắng lớn của đất nước.
tp-dibaohn1.jpg
Lúc này, những cái chạm tay thoáng qua trên đường được coi là lời chào, sự chung vui của toàn bộ người dân Thủ đô. Nhiều người chia sẻ họ sẵn sàng ăn mừng thâu đêm với trận thắng ngược dòng tại SEA Games 33
tp-dibaohn4.jpg
Nhiều du khách nước ngoài bất ngờ với khung cảnh rộn ràng hiếm có về đêm của Thủ đô Hà Nội. Nhiều nhóm khách Tây tỏ ra hào hứng trước phong cách ăn mừng chiến thắng độc đáo của người Hà Nội.
tp-dibaohn6.jpg
tp-dibaohn5.jpg
Du khách quốc tế nhanh chóng ghi lại những khoảnh khắc đầy ấn tượng tại Hà Nội. Có lẽ, với nhiều du khách đến Việt Nam thời điểm này, đây sẽ là ký ức khó quên bậc nhất.
598647616-740051205245647-7685466068575171947-n.jpg
Mọi nẻo đường ghi nhận tình trạng tắc đường lớn nhưng không ai bực tức hay bấm còi thúc giục. Với nhiều người, được hòa mình trong không khí náo nhiệt này là một niềm hạnh phúc.
597292056-1399704401499110-2021898041784511438-n.jpg
600463145-1946433975982645-7467849124695916373-n-1.jpg
Một số người dân lựa chọn trang phục độc đáo khi xuống đường mừng U22 Việt Nam vô địch SEA Games 33. Theo đó, có người "chơi lớn", mang cả trang phục pháp sư, dùng mâm to làm dụng cụ khuấy động không khí ăn mừng chiến thắng của U22 Việt Nam trước U22 Thái Lan.
tp-c_597343245-1185211159810714-3585423466044987276-n.jpg
Đến khoảng 1h sáng, không khí ăn mừng chiến thắng vẫn bao trùm nhiều tuyến phố Hà Nội.
Gia Linh - Trọng Huy - Đức Nguyễn
