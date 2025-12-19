Khởi công dự án Nhà Văn hóa Thanh niên 25 tầng tại trung tâm TPHCM

TPO - Nhà Văn hóa Thanh niên là một tổ hợp đa năng với quy mô 4 tầng hầm, 21 tầng nổi với tổng diện tích sàn xây dựng trên 93.500m² và tổng mức đầu tư hơn 2.240 tỷ đồng, thuộc dự án đầu tư công nhóm A.

Ngày 19/12, UBND TPHCM tổ chức Lễ khởi công Dự án Xây dựng Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM (NVHTN), tọa lạc tại số 4 đường Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn.

Đây là một trong 234 công trình được khởi công, khánh thành để kỷ niệm 79 năm ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2025) và hướng đến chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đến dự buổi lễ có ông Nguyễn Văn Nên - Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV; ông Mai Văn Chính - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; ông Lê Quốc Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM.

Lãnh đạo Trung ương và TPHCM dự buổi lễ.

Sau hơn 40 năm hoạt động, NVHTN đã được đầu tư sửa chữa nhiều lần nhưng không có tính đồng bộ và chưa đảm bảo yêu cầu. Đến giai đoạn hiện nay, cơ sở vật chất đã xuống cấp, phương tiện kỹ thuật còn nhiều hạn chế, hoạt động của NVHTN chỉ đáp ứng đủ một phần nhu cầu sinh hoạt, vui chơi của một bộ phận thanh niên, chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu, số lượng đông thanh niên thành phố đến tham gia sinh hoạt.

Ông Nguyễn Văn Nên - Ủy viên Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng cùng ông Mai Văn Chính - Phó Thủ tướng, tặng quà động viên đội ngũ công nhân thi công công trình.

Việc xây dựng NVHTN nhằm phát huy vai trò của thanh niên trong xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam trong giai đoạn mới. NVHTN sẽ là nơi tổ chức các hoạt động giáo dục, văn hóa, nghệ thuật, thể thao, tình nguyện cho thanh niên và cộng đồng. Đây cũng là nơi bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và bản lĩnh văn hóa dân tộc cho thanh niên.

Trên cơ sở này, ngày 19/6/2025, UBND TPHCM đã ban hành quyết định số 3031 về phê duyệt Dự án Xây dựng NVHTN. Chủ đầu tư đã phát triển một phương án kiến trúc đột phá, biến NVHTN thành một tổ hợp đa năng với quy mô 4 tầng hầm, 21 tầng nổi với tổng diện tích sàn xây dựng trên 93.500m² và tổng mức đầu tư hơn 2.240 tỷ đồng, thuộc dự án đầu tư công nhóm A.

Công trình không chỉ là một trung tâm sinh hoạt mà còn là một điểm nhấn kiến trúc hiện đại, thân thiện với thiên nhiên, với khu quảng trường sự kiện có khả năng phục vụ hơn 10.000 người.

Dự án đặc biệt chú trọng khai thác tối đa tổ hợp công năng từ phần ngầm lên phần nổi. 4 tầng hầm được xây dựng với hơn 778 chỗ đậu xe, không chỉ giải quyết nhu cầu nội bộ mà còn dư gần một nửa công suất để phục vụ đỗ xe công cộng cho khu vực lân cận, đặc biệt là kết nối với không gian ngầm và các nhà ga Metro S13 và S3 của trung tâm thành phố, qua đó đóng góp thiết thực vào việc giảm tải giao thông cho khu trung tâm.

Tổ hợp không gian ngoài trời và trong nhà sẽ giúp thuận tiện cho công tác khai thác hoạt động, tích hợp công năng linh hoạt trong cùng một tổ hợp từ quảng trường sự kiện (tầng 1), Hội trường 500 - 700 chỗ (tầng 3), đến các khu Trung tâm Khoa học Công nghệ trẻ, Trung tâm Khởi nghiệp (tầng 12, 13) và các lớp học kỹ năng (tầng 18-20) và khu vực ngoài trời.

Trường học mẫu mực cho thế hệ trẻ

Sự kiện khởi công công trình này khẳng định quyết tâm của thành phố trong việc hiện thực hóa các thiết chế văn hóa phục vụ thanh thiếu niên, góp phần vào sự phát triển bền vững của TPHCM.

Việc đầu tư cơ sở vật chất khang trang, hiện đại sẽ tăng tính hiệu quả về giá trị sử dụng, tăng vai trò chức năng, nhiệm vụ chính trị của NVHTN đối với công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, tăng hiệu quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố. Công trình cũng góp phần chỉnh trang bộ mặt đô thị tại khu trung tâm TPHCM.

Dự án Xây dựng NVHTN được kỳ vọng sẽ góp phần tích cực vào sự nghiệp giáo dục thanh thiếu niên, không chỉ cho thành phố mà cho cả khu vực phía Nam. Nơi đây sẽ vừa là sân chơi vừa là trường học xã hội chủ nghĩa mẫu mực cho thế hệ trẻ.

Bí thư Thành Đoàn TPHCM Ngô Minh Hải phát biểu tại buổi lễ.

Theo anh Ngô Minh Hải - Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM, việc đầu tư xây dựng NVHTN mới, hiện đại, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển lâu dài của thành phố là hết sức cần thiết và mang ý nghĩa chiến lược. “Lễ khởi công hôm nay không chỉ đánh dấu việc triển khai một công trình xây dựng, mà còn tiếp tục khẳng định quan điểm nhất quán của TPHCM trong việc đặt thanh niên ở vị trí trung tâm của các chính sách phát triển, coi việc chăm lo, đầu tư cho thanh niên là nền tảng cho sự phát triển bền vững của thành phố và đất nước”, anh Hải nhấn mạnh và khẳng định Ban Thường vụ Thành Đoàn TPHCM cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan bảo đảm công trình được thực hiện đúng tiến độ, đúng chất lượng, đúng quy định và đúng định hướng chính trị - xã hội.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án.

Dự án dự kiến đưa công trình vào sử dụng năm 2028. Ảnh: Ngô Tùng

Đại diện nhà thầu, ông Nguyễn Văn Ngọc - Phó Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Xây dựng Số 1 - CTCP (CC1) cam kết sẽ huy động đầy đủ nguồn lực, đội ngũ nhân sự có trình độ chuyên môn cao và kinh nghiệm thực tiễn; tổ chức thi công bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình, an toàn lao động và vệ sinh môi trường; tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật, tiêu chuẩn kỹ thuật, cũng như các yêu cầu của chủ đầu tư và đơn vị tư vấn giám sát.