Xã hội

Google News

Đồng loạt khởi công, khánh thành các 'siêu dự án' với tổng vốn 3,4 triệu tỷ đồng

Luân Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Hôm nay (19/12), trên cả nước sẽ diễn ra lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật 234 dự án với tổng vốn 3,4 triệu tỷ đồng.

Buổi lễ được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối qua cầu truyền hình với tổng cộng 79 điểm cầu được đề xuất, tượng trưng cho kỷ niệm 79 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2025).

Một số điểm cầu quan trọng gồm dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic (xã Thượng Phúc, thành phố Hà Nội); lễ khánh thành một số công trình và khai trương chuyến bay đầu tiên thuộc dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không Quốc tế Long Thành – giai đoạn 1;

1812kc.jpg
234 dự án lớn sẽ đồng loạt khởi công, khánh thành ngày 19/12.

Khởi công dự án thành phần 1 thuộc dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng; khởi công dự án đầu tư xây dựng trục đại lộ cảnh quan sông Hồng trên địa bàn Hà Nội; khởi công dự án sản xuất ray đường sắt và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất (Quảng Ngãi);

Khởi công đường bộ cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng); khánh thành, thông xe kỹ thuật tuyến chính dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Cần Thơ - Hậu Giang - Cà Mau; khánh thành Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Huế; khởi công Dự án xây dựng Nhà văn hóa Thanh Niên tại TPHCM…

Tiếp nối các lễ khởi công, khánh thành các dự án lớn ngày 19/4/2025 (kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước) và ngày 19/8/2025 (kỷ niệm 80 năm Quốc khánh), đây là sự kiện rất ý nghĩa chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, sự kiện khởi công, khánh thành loạt dự án trọng điểm (ngày 19/12) mang ý nghĩa không chỉ là một dấu mốc đầu tư, mà là một tuyên ngôn hành động của cả hệ thống chính trị trước yêu cầu phát triển nhanh, bền vững và có chiều sâu.

“Việc kết nối 79 điểm cầu trên cả nước – biểu trưng cho 79 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến – đã tạo nên một không gian lịch sử đặc biệt, nơi tinh thần dấn thân của dân tộc trong thời khắc sinh tử được tiếp nối bằng tinh thần kiến tạo trong thời kỳ vươn mình”, ông Sơn nói.

Trong khi đó, ông Bùi Xuân Phong, Chủ tịch Hội Kinh tế và vận tải đường sắt Việt Nam cho rằng, việc cả nước đồng loạt khởi công nhiều dự án hạ tầng lớn, trong đó có hàng loạt dự án đường sắt cho thấy, hạ tầng đang được đặt vào vị trí trung tâm trong chiến lược phát triển kinh tế – xã hội.

“Việc các dự án hạ tầng, bao gồm hạ tầng đường sắt, đường bộ, sân bay được quan tâm mạnh mẽ là một tín hiệu tích cực. Đây là điều kiện nền tảng để một quốc gia có thể tăng tốc, bứt phá phát triển”, ông Phong nói.

Luân Dũng
Luân Dũng

