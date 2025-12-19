Tổng Bí thư Tô Lâm dự Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Tuyên giáo và Dân vận

Sáng 19/12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Tuyên giáo và Dân vận năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự hội nghị.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Tuyên giáo và Dân vận năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Ảnh: P.H.



Hội nghị được triển khai trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 35 điểm cầu của các tỉnh ủy, thành ủy (Tây Ninh có hai điểm cầu), với tổng số 3.006 đại biểu và 3.280 điểm cầu các xã, phường, đặc khu trên cả nước với 74.828 đại biểu.

Trước giờ khai mạc hội nghị, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu đã tham quan Không gian trưng bày sách, triển lãm ảnh và thành tựu chuyển đổi số trong báo chí tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia Đông Anh, Hà Nội.

Tổng Bí thư Tô Lâm tham quan Không gian trưng bày sách, triển lãm ảnh và thành tựu chuyển đổi số trong báo chí bên lề hội nghị. Ảnh: P.H.



Phát biểu mở đầu hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết gợi mở một số nhóm nội dung trao đổi thảo luận.

Theo ông Trịnh Văn Quyết, các đại biểu cần thảo luận, phân tích sâu sắc hơn những kết quả nổi bật, đổi mới quan trọng của công tác tuyên giáo và dân vận của Đảng trong năm 2025.

Ông Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh, năm 2025, tình hình thế giới, khu vực diễn biến nhanh chóng, khó lường; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gia tăng, an ninh phi truyền thống phức tạp; trong nước có nhiều nhiệm vụ đặc biệt, đột xuất, mang tính lịch sử, như kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, kỷ niệm 80 năm thành lập nước, thực hiện cuộc cải cách về tổ chức bộ máy, "sắp xếp lại giang sơn", tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, thiên tai bão lũ, biến đổi khí hậu diễn biến rất phức tạp.

Ông Quyết đề nghị các đại biểu cho ý kiến làm rõ hơn về các thành tựu, cách thức tổ chức thực hiện công tác tuyên giáo và dân vận. Đặc biệt, cần nhìn thẳng vào vấn đề, chỉ rõ những hạn chế bất cập, những điểm nghẽn và nguyên nhân, nhất là những nội dung chưa theo kịp với yêu cầu của tình hình mới.

"Công tác tuyên giáo và dân vận là đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết và kiến tạo niềm tin, là cầu nối gắn kết giữa Đảng với Nhân dân. Đề nghị các đại biểu soi chiếu lại quy trình thực hiện xem còn những hạn chế gì, cần phải khắc phục như thế nào, rút ra những bài học kinh nghiệm gì để triển khai thực hiện trong năm 2026 tốt hơn", ông Quyết nói.



Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cũng đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận sâu về định hướng một số nhiệm vụ giải pháp chủ yếu của năm 2026, nhất là trước, trong, và sau Đại hội XIV của Đảng; bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp; trước những thách thức rất lớn của năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, yêu cầu tăng trưởng 2 con số, giữ vững ổn định an ninh chính trị, chăm lo an sinh xã hội, củng cố niềm tin, tạo ra sự đồng thuận toàn dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội XIV xác định.

