Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Tuyên giáo và Dân vận

Trường Phong
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sáng 19/12, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm dự Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Tuyên giáo và Dân vận năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Sáng 19/12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Tuyên giáo và Dân vận năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự hội nghị.

tienphong-1912atbt.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm dự Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Tuyên giáo và Dân vận năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Ảnh: P.H.

Hội nghị được triển khai trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 35 điểm cầu của các tỉnh ủy, thành ủy (Tây Ninh có hai điểm cầu), với tổng số 3.006 đại biểu và 3.280 điểm cầu các xã, phường, đặc khu trên cả nước với 74.828 đại biểu.

Trước giờ khai mạc hội nghị, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu đã tham quan Không gian trưng bày sách, triển lãm ảnh và thành tựu chuyển đổi số trong báo chí tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia Đông Anh, Hà Nội.

tienphong-1912atbt2.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm tham quan Không gian trưng bày sách, triển lãm ảnh và thành tựu chuyển đổi số trong báo chí bên lề hội nghị. Ảnh: P.H.

Phát biểu mở đầu hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết gợi mở một số nhóm nội dung trao đổi thảo luận.

Theo ông Trịnh Văn Quyết, các đại biểu cần thảo luận, phân tích sâu sắc hơn những kết quả nổi bật, đổi mới quan trọng của công tác tuyên giáo và dân vận của Đảng trong năm 2025.

Ông Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh, năm 2025, tình hình thế giới, khu vực diễn biến nhanh chóng, khó lường; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gia tăng, an ninh phi truyền thống phức tạp; trong nước có nhiều nhiệm vụ đặc biệt, đột xuất, mang tính lịch sử, như kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, kỷ niệm 80 năm thành lập nước, thực hiện cuộc cải cách về tổ chức bộ máy, "sắp xếp lại giang sơn", tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, thiên tai bão lũ, biến đổi khí hậu diễn biến rất phức tạp.

Ông Quyết đề nghị các đại biểu cho ý kiến làm rõ hơn về các thành tựu, cách thức tổ chức thực hiện công tác tuyên giáo và dân vận. Đặc biệt, cần nhìn thẳng vào vấn đề, chỉ rõ những hạn chế bất cập, những điểm nghẽn và nguyên nhân, nhất là những nội dung chưa theo kịp với yêu cầu của tình hình mới.

"Công tác tuyên giáo và dân vận là đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết và kiến tạo niềm tin, là cầu nối gắn kết giữa Đảng với Nhân dân. Đề nghị các đại biểu soi chiếu lại quy trình thực hiện xem còn những hạn chế gì, cần phải khắc phục như thế nào, rút ra những bài học kinh nghiệm gì để triển khai thực hiện trong năm 2026 tốt hơn", ông Quyết nói.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cũng đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận sâu về định hướng một số nhiệm vụ giải pháp chủ yếu của năm 2026, nhất là trước, trong, và sau Đại hội XIV của Đảng; bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp; trước những thách thức rất lớn của năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, yêu cầu tăng trưởng 2 con số, giữ vững ổn định an ninh chính trị, chăm lo an sinh xã hội, củng cố niềm tin, tạo ra sự đồng thuận toàn dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội XIV xác định.

Trường Phong
#Tổng Bí thư Tô Lâm #Tổng Bí thư #Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương #Công tác tuyên giáo và dân vận

Xem thêm

Cùng chuyên mục