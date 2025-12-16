Tổng Bí thư đặc biệt đánh giá cao các nghiên cứu về vũ khí, khí tài của phụ nữ Quân đội

TPO - Chiều 16/12, gặp mặt đoàn đại biểu ưu tú về dự Đại hội đại biểu Phụ nữ Quân đội (PNQĐ) lần thứ VIII, Tổng Bí thư Tô Lâm - Bí thư Quân ủy Trung ương, biểu dương và đặc biệt đánh giá cao những thành tích, đóng góp của các nữ quân nhân trong nghiên cứu, phát triển, làm chủ vũ khí, khí tài công nghệ cao.

Tham dự buổi gặp mặt tại trụ sở Văn phòng Trung ương Đảng vào chiều 16/12 có các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng; Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam.

Cùng dự có các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc; Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Lại Xuân Môn; Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đại biểu tham dự cuộc gặp mặt.

Ảnh: Nguyễn Minh

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư Tô Lâm nhiệt liệt biểu dương các tập thể, hội viên PNQĐ, đặc biệt là những đại biểu tham dự buổi gặp mặt, về những cống hiến, đóng góp rất quan trọng và ý nghĩa đối với nhiệm vụ xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Qua nghe báo cáo của lãnh đạo Ban PNQĐ và ý kiến phát biểu của các đại biểu, Tổng Bí thư vui mừng nhận thấy, những năm qua, đặc biệt trong giai đoạn 2021-2025, công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ trong Quân đội có bước phát triển ngày càng vững chắc, toàn diện và hiệu quả.

Gần 9 vạn PNQĐ có mặt ở tất cả các loại hình đơn vị, đóng quân trên khắp mọi miền đất nước và ở hầu hết các lĩnh vực công tác, trong đó có những lĩnh vực công tác mang tính đặc thù cao như tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc, huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu, sản xuất vũ khí, đạn dược… Dù ở cương vị công tác nào, các nữ quân nhân đều có những đóng góp, cống hiến quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị và toàn quân.

Quang cảnh buổi gặp mặt.

“Tôi đặc biệt đánh giá cao những thành tích và đóng góp của các đồng chí trong nghiên cứu, phát triển, làm chủ vũ khí, khí tài công nghệ cao, chuyển đổi số; sáng tác tác phẩm điện ảnh về đề tài chiến tranh cách mạng góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước, tự tôn, tự hào dân tộc trong thời gian vừa qua”, Tổng Bí thư nói.

Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, mỗi người mỗi vị trí công tác khác nhau song PNQĐ đều thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng; tình đoàn kết, gắn bó; tinh thần trách nhiệm cao với công việc chuyên môn và công tác Hội, “vượt khó vươn lên” trở thành những tập thể, cá nhân điển hình đi đầu trong phong trào thi đua yêu nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại cuộc gặp mặt.

Các nữ quân nhân không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, mà còn hoàn thành tốt vai trò của người phụ nữ, là những người giữ lửa hạnh phúc gia đình, là hậu phương vững chắc để người thân yên tâm học tập, công tác.

Cùng với đó, tấm lòng nhân ái của PNQĐ còn được lan tỏa bằng các hành động chí nghĩa, chí tình trong hoàn cảnh đồng chí, đồng bào gặp hoạn nạn, thiên tai, dịch bệnh… Tất cả những kết quả tốt đẹp đó đã khẳng định bản lĩnh, tài năng, trí tuệ và khát vọng cống hiến to lớn của PNQĐ trong thời kỳ mới.

Khơi dậy khát vọng cống hiến

Tổng Bí thư cho biết, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới đòi hỏi phải xây dựng QĐND Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; trong đó trước hết phải xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ Quân đội có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc, với Nhân dân, giỏi về kỹ thuật và chiến thuật, làm chủ vũ khí, trang bị mới, hiện đại.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu tham dự cuộc gặp mặt.

Cùng với đó là tư duy đổi mới sáng tạo, có kỹ năng số và làm chủ nền tảng số; am hiểu về nghệ thuật quân sự và khả năng hiệp đồng tác chiến; có sức khỏe bền bỉ, dẻo dai, đáp ứng với yêu cầu đặc biệt của hoạt động quân sự, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa.

“Trong đó, cần coi trọng khơi dậy khát vọng cống hiến và phát huy vai trò của tổ chức Hội Phụ nữ, tiềm năng, sức sáng tạo của từng hội viên phụ nữ trên mọi lĩnh vực công tác, tiếp tục thắp sáng và lan tỏa phẩm chất truyền thống tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong kỷ nguyên mới”, Tổng Bí thư lưu ý.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam (Trưởng đoàn đại biểu), phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư.

Cho biết thực hiện bình đẳng giới, đề cao và phát huy vai trò của người phụ nữ trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc là quan điểm nhất quán của Đảng, Nhà nước; Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn quân tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện cho phụ nữ học tập, rèn luyện, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị, vừa hoàn thành tốt vai trò của người phụ nữ trong gia đình.

“Chú trọng phát hiện và bồi dưỡng ngày càng nhiều hơn nữa các nhân tố mới, các tấm gương tiêu biểu để tôn vinh, nhân rộng, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong Quân đội và toàn xã hội; phấn đấu mỗi cá nhân PNQĐ là một gương sáng; mỗi gia đình là một điểm sáng trong đơn vị và khu dân cư”, Tổng Bí thư nói.

Tổng Bí thư bày tỏ mong muốn, các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu PNQĐ lần thứ VIII quán triệt nghiêm túc mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ của Đại hội, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng vào dự thảo các văn kiện của Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV; đồng thời, sáng suốt lựa chọn các đồng chí tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, đại diện cho PNQĐ đi dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, góp phần vào thành công chung của Đại hội.

Đại tá Nguyễn Thị Thu Hiền - Trưởng Ban Phụ nữ Quân đội, báo cáo với Tổng Bí thư những thành tích nổi bật của phụ nữ Quân đội.

Tại buổi gặp mặt, đại diện một số đơn vị đã báo cáo với Tổng Bí thư về thành tích tiêu biểu của tập thể và cá nhân.

Đoàn đại biểu cán bộ, hội viên phụ nữ Quân đội tặng hoa Tổng Bí thư Tô Lâm.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao quà tặng Ban Phụ nữ Quân đội.