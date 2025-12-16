Phó Thủ tướng: Địa phương không nên trông chờ, phụ thuộc vào Trung ương

TPO - “Những thủ tục đã được phân cấp thì địa phương có quyền chủ động điều chỉnh cho phù hợp, không nên trông chờ, phụ thuộc vào Trung ương”, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nói.

Giải quyết các vấn đề liên quan đến tài sản công dôi dư

Sáng 16/12, Thường trực Chính phủ họp về tình hình thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Sau khi nghe các báo cáo và ý kiến thảo luận, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đánh giá, đến thời điểm này, việc triển khai chính quyền địa phương 2 cấp đã cơ bản giải quyết được những vấn đề căn cốt về điều kiện tổ chức thực hiện.

Hệ thống vận hành nhìn chung thông suốt, đồng bộ, liên thông giữa các cấp chính quyền; những vướng mắc phát sinh trong giai đoạn đầu từng bước được tháo gỡ, tạo chuyển biến tích cực trong thực tiễn.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà. Ảnh: VGP

Trong thời gian tới, Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Đối với các bộ, ngành Trung ương, Phó Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu rà soát, hoàn thiện toàn bộ hệ thống thể chế, chính sách liên quan đến vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Bộ Nội vụ phải sớm hoàn thiện nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 150/2025 quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh và UBND xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố, làm cơ sở pháp lý quan trọng cho việc sắp xếp tổ chức bộ máy ở địa phương, nhất là ở cấp xã.

Một nội dung quan trọng khác là xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh sau sắp xếp, trong đó Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính tập trung giải quyết các vấn đề liên quan đến tài sản công dôi dư, mua sắm phương tiện, điều kiện làm việc.

Cùng với đó, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cũng nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh kết nối các cơ sở dữ liệu chuyên ngành và hạ tầng công nghệ thông tin, bảo đảm liên thông giữa các bộ, ngành và địa phương, phục vụ hiệu quả việc giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến.

Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát, hoàn thiện quy hoạch tỉnh; sắp xếp tổ chức bộ máy và bảo đảm đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu vận hành chính quyền địa phương ở cấp xã.

Địa phương có quyền chủ động điều chỉnh

Phó Thủ tướng nêu rõ, Bộ Nội vụ sẽ sớm tham mưu sửa đổi Nghị định 150 để có thể ban hành trước ngày 25/12, từ đó các địa phương có thể căn cứ vào nghị định sửa đổi để sắp xếp các phòng chuyên môn thuộc UBND cấp xã, đồng thời bố trí, tăng cường đội ngũ cán bộ, công chức từ cấp tỉnh về cấp xã.

Về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương chủ động xác định nhu cầu thực tiễn và tổ chức thực hiện. Bộ Nội vụ khẩn trương hoàn thiện Đề án đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức để có thể triển khai từ 1/1/2026.

Phó Thủ tướng đặc biệt lưu ý việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính nội bộ gắn với chuyển đổi số. Thực tế cho thấy, thủ tục hành chính nội bộ ở nhiều địa phương còn phức tạp, trong khi một số địa phương chưa quan tâm đúng mức, nhưng lại kiến nghị Trung ương cải cách thủ tục.

“Những thủ tục đã được phân cấp thì địa phương có quyền chủ động điều chỉnh cho phù hợp, không nên trông chờ, phụ thuộc vào Trung ương”, Phó Thủ tướng nói.