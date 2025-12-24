Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Công an Đà Nẵng bác tin phụ nữ bị đâm tử vong, lộ chiêu lừa chuyển tiền

Nguyễn Thành
TPO - Ngày 24/12, Công an phường An Khê (TP. Đà Nẵng) cho biết, thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc một người phụ nữ bị đâm tử vong trên đường Trường Chinh, kèm lời kêu gọi quyên góp từ thiện là không đúng sự thật.

Trước đó, khoảng 8h50 ngày 23/12, một người phụ nữ đi bộ trên đường Trường Chinh (phường An Khê, TP. Đà Nẵng) xảy ra lời qua tiếng lại với một người đàn ông. Sau đó, người đàn ông bất ngờ dùng hung khí tấn công liên tiếp khiến nạn nhân gục xuống đường. Khi người dân đi ngang qua phát hiện sự việc và hô hoán, đối tượng mới dừng tay rồi bỏ chạy khỏi hiện trường. Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng và được cứu sống.

fa3fd1c3f0ec7fb226fd.jpg
Thông tin sai sự thật, kêu gọi từ thiện trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, ngay sau vụ việc, mạng xã hội xuất hiện bài đăng từ tài khoản có tên “Sos Sos Toàn Quốc”, với nội dung cho rằng nạn nhân đã tử vong, để lại 3 con nhỏ và kêu gọi cộng đồng chuyển tiền ủng hộ lo chi phí mai táng. Bài viết còn đính kèm nhiều hình ảnh hiện trường cùng số tài khoản ngân hàng.

Trước thông tin này, Công an phường An Khê khẳng định đây là hình thức lừa đảo kêu gọi từ thiện, đồng thời khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không chia sẻ, không chuyển tiền dưới bất kỳ hình thức nào.

Theo công an, mặc dù bị đâm nhiều lần nhưng nạn nhân chỉ bị thương và đã qua cơn nguy kịch. Liên quan đến vụ việc, lãnh đạo Công an TP. Đà Nẵng cho biết lực lượng chức năng đang tập trung truy bắt nghi phạm gây án để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Nguyễn Thành
