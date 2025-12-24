Phát hiện vận chuyển 15.000 gói thuốc lá lậu bằng ô tô bán tải

Ngày 24/12, thông tin từ Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh cho biết qua công tác nghiệp vụ, Phòng Nghiệp vụ Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp Đồn Biên phòng Mỹ Thạnh Tây đã xác lập và đấu tranh thành công chuyên án TN 1225.2P, bắt giữ một đối tượng vận chuyển số lượng lớn thuốc lá ngoại nhập lậu.

Đối tượng cùng số tang vật bị thu giữ. Ảnh: Biên phòng tỉnh Tây Ninh.

Trước đó vào lúc 19h5 ngày 23/12, tại đường Giồng Nhỏ - Mỹ Bình (km 4+500), thuộc ấp Bàu Sấu, xã Đông Thành, tỉnh Tây Ninh, phòng Nghiệp vụ Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh chủ trì, phối hợp Đồn Biên phòng Mỹ Thạnh Tây, Đoàn Đặc nhiệm PCMT&TP Miền Nam, Cục PCMT&TP (Bộ Tư lệnh BĐBP), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (PC03) công an tỉnh Tây Ninh và công an xã Đông Thành tiến hành dừng kiểm tra một ô tô bán tải màu đen, nhãn hiệu Ford Ranger, biển kiểm soát 51D-991.93.

Phương tiện trên do Huỳnh Công Triển (SN 1998, ngụ ấp An Hòa, xã Đức Huệ, tỉnh Tây Ninh) điều khiển.

Kiểm tra trên xe, lực lượng chức năng phát hiện 15.000 gói thuốc lá ngoại nhập lậu, gồm 12.000 gói nhãn hiệu Jet, 2.000 gói Hero và 1.000 gói Scott. Toàn bộ tang vật, phương tiện cùng các tài liệu liên quan đã bị tạm giữ.

Đối tượng Huỳnh Công Triển. Ảnh: Biên phòng tỉnh Tây Ninh.

Sau khi lập hồ sơ ban đầu, đối tượng cùng tang vật đã được bàn giao cho cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh, việc đấu tranh thành công chuyên án này thể hiện quyết tâm, tinh thần trách nhiệm cao của lực lượng biên phòng trong công tác phòng, chống buôn lậu, góp phần giữ vững an ninh trật tự khu vực biên giới trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.