Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Phát hiện vận chuyển 15.000 gói thuốc lá lậu bằng ô tô bán tải

Trí Viễn - Hữu Huy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Tây Ninh vừa bắt giữ một đối tượng sử dụng ô tô bán tải vận chuyển 15.000 gói thuốc lá ngoại nhập lậu.

Ngày 24/12, thông tin từ Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh cho biết qua công tác nghiệp vụ, Phòng Nghiệp vụ Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp Đồn Biên phòng Mỹ Thạnh Tây đã xác lập và đấu tranh thành công chuyên án TN 1225.2P, bắt giữ một đối tượng vận chuyển số lượng lớn thuốc lá ngoại nhập lậu.

img-20251223-212316-1.jpg
Đối tượng cùng số tang vật bị thu giữ. Ảnh: Biên phòng tỉnh Tây Ninh.

Trước đó vào lúc 19h5 ngày 23/12, tại đường Giồng Nhỏ - Mỹ Bình (km 4+500), thuộc ấp Bàu Sấu, xã Đông Thành, tỉnh Tây Ninh, phòng Nghiệp vụ Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh chủ trì, phối hợp Đồn Biên phòng Mỹ Thạnh Tây, Đoàn Đặc nhiệm PCMT&TP Miền Nam, Cục PCMT&TP (Bộ Tư lệnh BĐBP), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (PC03) công an tỉnh Tây Ninh và công an xã Đông Thành tiến hành dừng kiểm tra một ô tô bán tải màu đen, nhãn hiệu Ford Ranger, biển kiểm soát 51D-991.93.

Phương tiện trên do Huỳnh Công Triển (SN 1998, ngụ ấp An Hòa, xã Đức Huệ, tỉnh Tây Ninh) điều khiển.

Kiểm tra trên xe, lực lượng chức năng phát hiện 15.000 gói thuốc lá ngoại nhập lậu, gồm 12.000 gói nhãn hiệu Jet, 2.000 gói Hero và 1.000 gói Scott. Toàn bộ tang vật, phương tiện cùng các tài liệu liên quan đã bị tạm giữ.

hinh-anh-lam-mo-chien-si-bp.jpg
Đối tượng Huỳnh Công Triển. Ảnh: Biên phòng tỉnh Tây Ninh.

Sau khi lập hồ sơ ban đầu, đối tượng cùng tang vật đã được bàn giao cho cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh, việc đấu tranh thành công chuyên án này thể hiện quyết tâm, tinh thần trách nhiệm cao của lực lượng biên phòng trong công tác phòng, chống buôn lậu, góp phần giữ vững an ninh trật tự khu vực biên giới trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Trí Viễn - Hữu Huy
#Tây Ninh #buôn lậu #thuốc lá lậu #biên phòng #chuyên án

Xem thêm

Cùng chuyên mục