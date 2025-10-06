‘Nữ quái’ có tiền án buôn lậu bị bắt vì vận chuyển lượng lớn thuốc lá lậu

TPO - Lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Huế vừa phát hiện vụ vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu với số lượng lớn trên tuyến Quốc lộ 1 qua địa bàn thành phố, trong đó một người liên quan từng có tiền án về buôn lậu.

Chiều 6/10, thông tin từ Phòng CSGT Công an TP Huế cho biết, lực lượng thuộc đơn vị vừa phát hiện một vụ vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu với số lượng 1.300 bao trên tuyến Quốc lộ 1 qua địa bàn thành phố.

Phương tiện ô tô 16 chỗ chở 1.300 bao thuốc lá lậu﻿.

Trước đó, trong quá trình tuần tra kiểm soát giao thông tại Km800+500 Quốc lộ 1 đoạn qua phường Phong Thái, TP Huế, tổ công tác số 1 thuộc Phòng CSGT Công an TP Huế phát hiện xe ô tô khách 16 chỗ mang biển kiểm soát 75E-016.39, chạy tuyến Ba Đồn (Quảng Trị) - Huế, do tài xế Nguyễn Văn Thành (SN 1964, trú tại đường Bùi Thị Xuân, TP Huế) điều khiển, có dấu hiệu nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở theo hai hành khách là bà Hồ Thị Lan Chi (SN 1969, trú tại đường Chi Lăng, TP Huế) và bà Trần Thị Tuyết (SN 1963, trú tại đường Nguyễn Thiện Thuật, TP Huế). Hai người này mang tổng cộng 130 cây thuốc lá điếu nhập lậu (với 1.300 bao), gồm 70 cây thuốc hiệu JET, 10 cây Hero và 50 cây Esse Change.

Một phần tang vật﻿ vụ vận chuyển thuốc lá lậu.

Toàn bộ số thuốc lá kể trên đều không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. Đáng chú ý, bà Trần Thị Tuyết từng có tiền án về tội vận chuyển hàng lậu.

Phòng CSGT Công an TP Huế đã lập biên bản vụ việc, tạm giữ phương tiện giao thông, đồng thời bàn giao hồ sơ, tang vật thuốc lá lậu cho Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Huế để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.