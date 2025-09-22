Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Phát hiện kho đông lạnh chứa hàng nghìn chân gà, xúc xích lậu

TPO - Lực lượng chức năng ở Nghệ An vừa phát hiện kho đông lạnh chứa 4.600 chân gà, xúc xích, nem chua không rõ nguồn gốc.

Ngày 22/9, Công an phường Trường Vinh (Nghệ An) cho biết, vừa phối hợp Đội Quản lý thị trường số 3 phát hiện và xử lý số lượng lớn thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc tại một cơ sở kinh doanh trên địa bàn.

images2039533-z7036595171171-726aad3287e285aef5e967b275851686.jpg
Lực lượng chức năng kiểm tra kho đông lạnh

Trước đó, lực lượng chức năng kiểm tra kho đông lạnh của Công ty TNHH thương mại thực phẩm Việt Đức (khối Vinh Tân 1, phường Trường Vinh) do ông Trương Sỹ Đ. (SN 1979, trú phường Thành Vinh) làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong kho đông lạnh của cơ sở kinh doanh thực phẩm này chứa 3.600 chân gà đông lạnh, 500 xúc xích phô mai; 500 nem chua thịt, được đóng vào các bịch giấy, bao tải, không có nhãn hiệu, không có thông tin về nơi sản xuất, hạn sử dụng. Chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa.

images2039534-z7036595166581-7582c516544d811d42b5590fe312d12b.jpg
Số chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc bị phát hiện

Hiện tại Công an phường Trường Vinh đã tịch thu toàn bộ tang vật và hoàn tất hồ sơ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Thu Hiền
