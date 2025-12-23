Hà Nội hạn chế ô tô tải, container trên đường Vành đai 3 từ 1/1/2026

TPO - Sở Xây dựng Hà Nội vừa có thông báo, từ 1/1/2026 sẽ thực hiện thí điểm hạn chế ô tô tải từ 10 tấn trở lên, xe container, xe đầu kéo lưu thông trên đường Vành đai 3 và một số tuyến khác nhằm giảm ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường.

Cụ thể, Sở Xây dựng cho biết, nhằm hạn chế một số loại phương tiện lưu thông vào Vành đai 3 trên cao trong các khung giờ cao điểm, thành phố thí điểm hạn chế xe ô tô tải có khối lượng toàn bộ từ 10 tấn trở lên cùng xe container, xe đầu kéo trên một số tuyến đường.

Giao thông trên đường Vành đai 3 thường xuyên ùn tắc thời gian qua.

Theo đó, trên các trục đường hướng tâm như Đại lộ Thăng Long, Quốc lộ 32 đi về đường Vành đai 3, sẽ hạn chế xe tải từ 10 tấn trở lên theo khung giờ cao điểm: buổi sáng từ 6h30 đến 9h, buổi chiều từ 16h30 đến 19h30.

Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, thời gian thí điểm kéo dài 3 tháng, từ ngày 1/1/2026 đến 31/3/2026.

Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa chủ động rà soát, điều chỉnh kế hoạch vận chuyển, lộ trình và thời gian lưu thông của phương tiện cho phù hợp với phương án tổ chức giao thông thí điểm; kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc về Sở để được xem xét, xử lý.

Ngoài ra, để giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố, nhất là vào dịp cuối năm, Sở Xây dựng giao Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông (Sở Xây dựng) thực hiện dự án cải thiện hạ tầng giao thông, xén vỉa hè, dải phân cách để mở rộng lòng đường, nút giao thông; điều chỉnh phương án tổ chức giao thông tại 12 nút giao đang có mật độ lưu lượng xe lớn.

12 nút giao này bao gồm: Nút Đình Thôn - Phạm Hùng, ngã tư Vũ Quỳnh - Mễ Trì, đoạn ngõ 171 đường Nguyễn Xiển, khu vực ngõ Hòa Bình 7 đường Minh Khai, nút giao Chu Huy Mân - Nguyễn Lam, nút giao Cổ Linh - Thạch Bàn, khu vực gầm cầu Vĩnh Tuy - phố Mạc Thị Bưởi, nút giao Huỳnh Thúc Kháng - Nguyễn Chí Thanh và đường Phan Trọng Tuệ - Cầu Bươu - Phúc La, Lê Văn Lương - Hoàng Minh Giám - Nguyễn Tuân, giao giữa tuyến phố Ngụy Như Kon Tum - Vũ Trọng Phụng, đường Võ Văn Kiệt - đường vào khu công nghiệp Quang Minh…