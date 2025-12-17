Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhịp sống Thủ đô

Google News

Được yêu cầu dỡ rào trước 25/12, hầm chui Vành đai 2,5 đang thi công ra sao?

Nhóm Phóng viên

TPO - Liên quan đến yêu cầu của Sở Xây dựng Hà Nội về việc tháo dỡ hàng rào dự án hầm chui Vành đai 2,5 qua nút giao Giải Phóng - Kim Đồng trước 25/12/2025, đại diện Chủ đầu tư dự án cho biết, đang đẩy nhanh thi công để đáp ứng yêu cầu này.

tp-1-9004.jpg
Do đã thi công xong cơ bản nên Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu chủ đầu tư và nhà thầu hầm chui nút Giải Phóng - Kim Đồng phải thu hồi hàng rào, kết thúc thi công ở mặt bằng trước 25/12.
tp-2-2259.jpg
Dự án hầm chui nút giao Giải Phóng - Kim Đồng được khởi công vào tháng 10/2021 để giảm xung đột, ùn tắc và hoàn thiện đường Vành đai 2,5.
tp-3-6502.jpg
Dự án có thời gian thi công trong vòng 4 năm và hoàn thành vào quý IV/2025, nhưng đến nay nhiều hạng mục vẫn chưa xong.
tp-4-7652.jpg
Tình trạng hàng rào dựng tại nút giao Giải Phóng - Kim Đồng đã tồn tại nhiều năm nay và thường xuyên gây ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm. Ảnh chụp ngày 16/12.
tp-5-2252.jpg
Toàn bộ lòng đường Giải Phóng hướng vào nội thành thời gian qua bị dựng rào nên phương tiện qua nút giao phải đi vòng vào phố Kim Đồng nhỏ hẹp hơn.
tp-6-4350-8301.jpg
Cùng với ùn tắc, công trường thi công nút giao còn thường xuyên có xe tải, xe chở vật liệu ra vào gây bụi bẩn trên đường Giải Phóng.
tp-7-1514.jpg
Để đảm bảo giao thông đi lại dịp cuối năm, hạn chế ô nhiễm môi trường, Sở Xây dựng vừa có văn bản yêu cầu nhiều công trình thi công trên đường thu hẹp hoặc dỡ bớt hàng rào thi công. Với hàng rào thi công nút giao Giải Phóng - Kim Đồng, Sở Xây dựng yêu cầu thu dỡ trước 25/12.
tp-8-1352.jpg
Ngày 16/12 đại diện chủ đầu tư là cho biết, việc đúc các đốt hầm ở nút giao đã xong, đơn vị đang đổ đất cát san lấp để hoàn trả mặt bằng nút giao. Khoảng một tuần nữa việc thi công trên mặt nút giao sẽ xong cơ bản và dỡ rào, các nhà thầu sẽ tập trung thi công ở phần hầm bên dưới.

Hầm chui Vành đai 2,5 qua nút giao Giải Phóng - Kim Đồng được UBND TP Hà Nội khởi công ngày 6/10/2021 với tổng mức đầu tư 778 tỷ đồng. Hầm có chiều dài 460 mét, quy mô 4 làn xe cơ giới. Chủ đầu tư là Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội; nhà thầu thi công chính là Tổng Công ty Cienco 4. Thời gian thi công dự án từ 2021 - 2025.

Nhóm Phóng viên
#hầm chui kim đồng #hầm chui giải phóng - kim đồng #đường vành đai 2.5 #tổ chức giao thông #sở xây dựng

