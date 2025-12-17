Được yêu cầu dỡ rào trước 25/12, hầm chui Vành đai 2,5 đang thi công ra sao?

TPO - Liên quan đến yêu cầu của Sở Xây dựng Hà Nội về việc tháo dỡ hàng rào dự án hầm chui Vành đai 2,5 qua nút giao Giải Phóng - Kim Đồng trước 25/12/2025, đại diện Chủ đầu tư dự án cho biết, đang đẩy nhanh thi công để đáp ứng yêu cầu này.
Hầm chui Vành đai 2,5 qua nút giao Giải Phóng - Kim Đồng được UBND TP Hà Nội khởi công ngày 6/10/2021 với tổng mức đầu tư 778 tỷ đồng. Hầm có chiều dài 460 mét, quy mô 4 làn xe cơ giới. Chủ đầu tư là Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội; nhà thầu thi công chính là Tổng Công ty Cienco 4. Thời gian thi công dự án từ 2021 - 2025.