Được yêu cầu dỡ rào trước 25/12, hầm chui Vành đai 2,5 đang thi công ra sao?

TPO - Liên quan đến yêu cầu của Sở Xây dựng Hà Nội về việc tháo dỡ hàng rào dự án hầm chui Vành đai 2,5 qua nút giao Giải Phóng - Kim Đồng trước 25/12/2025, đại diện Chủ đầu tư dự án cho biết, đang đẩy nhanh thi công để đáp ứng yêu cầu này.