Vì sao giá rau củ ở Hà Nội tăng chóng mặt?

Trần Hoàng
TPO - Nguyên nhân chính khiến giá một số mặt hàng rau củ tăng trong tháng 11/2025 là do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài gây ngập úng, làm chậm tiến độ gieo trồng vụ Đông tại nhiều địa phương.

Sở Công Thương Hà Nội vừa có đánh giá về tình hình giá cả các loại rau củ trong thời gian qua và phương án cân đối cung - cầu phục vụ dịp Tết Nguyên đán.

Theo Sở Công Thương, nguyên nhân chính khiến giá một số mặt hàng rau củ tăng trong tháng 11/2025 là do ảnh hưởng của mưa lớn, bão kéo dài gây ngập úng, làm chậm tiến độ gieo trồng vụ Đông tại nhiều địa phương, đồng thời nguồn cung từ các tỉnh phía Bắc về Hà Nội và hoạt động vận chuyển gặp khó khăn.

Tuy nhiên, ngay sau khi thời tiết ổn định, người dân đã nhanh chóng khôi phục sản xuất; nguồn rau từ các tỉnh và nhập khẩu được nối lại, giúp giá nhiều loại rau giảm dần từ cuối tháng 11 đến nay.

image-1.jpg
Nông dân tại một vùng trồng rau tại Hà Nội

Để bảo đảm cân đối cung – cầu hàng hóa thiết yếu phục vụ Tết, Sở Công Thương Hà Nội đã triển khai Chương trình bình ổn thị trường từ giữa năm 2025 với 19 đơn vị tham gia, cung ứng hàng hóa tại hơn 10.700 điểm bán trên toàn thành phố. Đồng thời, đẩy mạnh liên kết vùng, kết nối trên 4.000 sản phẩm nông sản, đặc sản vùng miền và hơn 3.400 sản phẩm OCOP của Hà Nội vào hệ thống phân phối hiện đại, qua đó tăng tính chủ động nguồn cung, hạn chế biến động giá.

Sở cũng đã xây dựng kế hoạch dự trữ hàng hóa phục vụ Tết, yêu cầu doanh nghiệp tăng lượng hàng từ 10-20% so với các tháng bình thường, bảo đảm không xảy ra thiếu hàng, đứt gãy nguồn cung. Hệ thống phân phối với 30 trung tâm thương mại, 131 siêu thị, 469 chợ, hơn 2.000 cửa hàng tiện lợi và các kênh thương mại điện tử được huy động tối đa để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân.

Song song với đó, công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường được tăng cường. Lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội triển khai cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, đầu cơ, găm hàng, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng dịp Tết để tăng giá bất hợp lý, góp phần ổn định thị trường và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Thủ đô.

Trần Hoàng
