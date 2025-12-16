Generali Việt Nam đồng hành cùng người dân Đắk Lắk tái thiết cuộc sống sau thiên tai

Tiếp nối hành trình đồng hành cùng người dân chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam (Generali Việt Nam) đã đến xã Tuy An Đông và xã Hòa Thịnh (Đắk Lắk) để trao tặng kinh phí hỗ trợ trực tiếp cho các hộ dân chịu thiệt hại nặng sau đợt bão lũ vừa qua.

Mưa lớn kéo dài đã gây ngập lụt cục bộ, cuốn trôi tài sản và làm gián đoạn sinh kế của nhiều gia đình tại hai xã. Trong bối cảnh đó, hoạt động hỗ trợ của Generali mang ý nghĩa kịp thời, giúp bà con có điều kiện sớm khắc phục hậu quả và ổn định đời sống.

Phối hợp chặt chẽ với địa phương để trao hỗ trợ đúng nhu cầu

Tại Đắk Lắk, Generali Việt Nam phối hợp cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và chính quyền địa phương để rà soát các hộ bị ảnh hưởng, đảm bảo nguồn kinh phí được trao đúng đối tượng và phù hợp với tình hình thực tế của từng gia đình.

Khoản hỗ trợ dành cho hai xã là một phần trong gói kinh phí 1.258.000.000 VNĐ đến từ quỹ cộng đồng Generali Việt Nam và sự đóng góp của đội ngũ cán bộ nhân viên. Đây là nguồn lực giúp bà con sửa chữa nhà cửa, mua vật dụng sinh hoạt cần thiết, khôi phục sản xuất nông nghiệp và từng bước ổn định lại sinh kế sau thiên tai.

Đoàn đại diện Generali Việt Nam cùng đội ngũ nhân viên và tư vấn viên tại Đắk Lắk đã đến thăm hỏi và trao hỗ trợ tận tay cho các hộ dân chịu thiệt hại. Trong buổi trao tặng, các đại diện Generali Việt Nam đã dành thời gian lắng nghe tâm tư của người dân và gửi lời động viên để họ thêm vững vàng vượt qua giai đoạn hậu thiên tai. Không chỉ mang đến hỗ trợ tài chính, hoạt động còn thể hiện tinh thần sẻ chia và sự hiện diện đúng lúc của Generali tại những nơi cần thiết nhất.

Đắk Lắk là một trong những điểm dừng tiếp theo trong chuỗi hoạt động hỗ trợ người dân vùng thiên tai của Generali Việt Nam, sau Huế và Gia Lai. Trong thời gian tới, Generali sẽ tiếp tục triển khai hoạt động trao tặng tại các địa phương bị ảnh hưởng nặng nề sau bão lũ, góp phần giúp các hộ dân sớm ổn định và trở lại cuộc sống bình thường.