Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Diện mạo cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn có đường hầm đặc biệt

Nguyễn Ngọc
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sau gần 3 năm thi công liên tục, tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn đang bước vào chặng nước rút cuối cùng, sẵn sàng cho lễ khánh thành diễn ra vào ngày 19/12. Dự án có mức đầu tư hơn 20.000 tỷ đồng, với 3 hầm xuyên núi với tổng chiều dài hơn 4.500m.

Dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn là một trong những dự án trọng điểm quốc gia, thuộc tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025. Dự án có tổng chiều dài 88km, đi qua địa phận tỉnh Quảng Ngãi (60,3km) và tỉnh Gia Lai (27,7km), với tổng mức đầu tư hơn 20.000 tỷ đồng. Công trình được khởi công ngày 1/1/2023, do Ban Quản lý dự án 2 (Bộ Xây dựng) làm chủ đầu tư, liên danh Tập đoàn Đèo Cả đứng đầu đảm nhận thi công.

Theo thiết kế giai đoạn 1, tuyến cao tốc có quy mô 4 làn xe, vận tốc khai thác 80 km/h. Dù kế hoạch ban đầu dự kiến hoàn thành toàn tuyến vào quý III/2026, song đến thời điểm hiện tại, dự án đang về đích sớm hơn 8 tháng, đây là một kết quả rất đáng được ghi nhận trong bối cảnh khối lượng công việc lớn, địa hình phức tạp và điều kiện thi công nhiều bất lợi do mưa liên tục.

tp-3361.jpg
Hầm xuyên núi trên cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn.

Sau hơn 1.000 ngày thi công không gián đoạn, với sự tham gia của hơn 4.000 kỹ sư, công nhân, phần lớn các hạng mục chính của toàn tuyến đã hoàn thành. Mặt đường đã được thảm nhựa đồng bộ, hệ thống an toàn giao thông đang được gấp rút lắp đặt, từ biển báo, sơn kẻ đường đến vệ sinh mặt đường, sẵn sàng cho việc đưa tuyến cao tốc vào khai thác, vận hành.

Được đánh giá là một trong những đoạn cao tốc có hạ tầng kỹ thuật phức tạp nhất, toàn tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn có tới 77 cầu, 586 cống và 81 hầm chui dân sinh. Đặc biệt, dự án có 3 hầm xuyên núi với tổng chiều dài hơn 4.500m.

Hầm số 1 dài 610m, hầm số 2 dài 700m và hầm số 3 là hầm cấp đặc biệt với chiều dài lên tới 3.200m. Khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, hầm số 3 sẽ trở thành hầm đường bộ dài nhất trên tuyến cao tốc Bắc Nam và là hầm đường bộ dài thứ ba cả nước, chỉ sau hầm Hải Vân và hầm Đèo Cả.

tp-3367.jpg
Cầu Sông Vệ (xã Đình Cương) là cây cầu có chiều dài 610m, đây là công trình cầu lớn nhất dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn.

Hiện nay, hầm số 1 và hầm số 2 đã hoàn tất việc lắp đặt thiết bị kỹ thuật và đang được vận hành thử nghiệm các hệ thống như quạt thông gió, đèn chiếu sáng, loa thông báo, thiết bị phòng cháy chữa cháy. Riêng hầm số 3 đang được các đơn vị thi công tập trung cao độ để hoàn thiện lắp đặt 20 quạt phản lực, hơn 1.700 đèn chiếu sáng công suất từ 40W đến 220W cùng nhiều hạng mục bảo đảm an toàn khác.

Phương pháp này cho phép kiểm soát tốt hơn điều kiện địa chất, rút ngắn thời gian khoan nổ, tăng tốc độ gia cố vòm hầm, qua đó góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công mà vẫn bảo đảm chất lượng công trình. Đây là một trong những yếu tố then chốt giúp dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn không chỉ về đích sớm mà còn tạo nền tảng vững chắc cho công tác vận hành an toàn, hiệu quả sau khi khánh thành.

tp-3339.jpg
Các biển báo đã được lắp đặt trên tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn.

Khi đi vào hoạt động, tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn sẽ kết nối trực tiếp với cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi ở phía Bắc và cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn ở phía Nam, góp phần giảm tải áp lực cho Quốc lộ 1A. Quan trọng hơn, tuyến đường này sẽ mở ra trục kết nối kinh tế mới, khai thác hiệu quả tiềm năng phát triển vùng, tạo động lực tăng trưởng cho khu vực miền Trung - Tây Nguyên nói riêng và cả nước nói chung.

Một số hình ảnh ghi nhận trên tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn trước ngày khánh thành:

tp-3350.jpg
Mặt đường đã được thảm nhựa, kẻ vạch sơn.
tp-3378.jpg
tp-3362.jpg
Hầm số 1 và 2 đã lắp đặt quạt, đèn chiếu sáng, kẻ vạch đường.
tp-3377.jpg
Các công nhân đang gấp rút làm những công việc còn lại.
tp-3373.jpg
Hộ lan, bản báo được lắp đặt hoàn thiện.
tp-3341.jpg
Đường dẫn lên cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn đang hoàn thiện
tp-3347.jpg
tp-3351.jpg
Tuyến đường cao tốc Quảng Ngãi- Hoài Nhơn chờ ngày khánh thành.
tp-3353.jpg
Những cây cầu bắc qua sông trên tuyến đường cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn.
tp-3349.jpg
tp-3359.jpg
Các đơn vị đang gấp rút lắp đặt biển báo, sơn kẻ đường, vệ sinh mặt đường… để bảo đảm sẵn sàng vận hành
Nguyễn Ngọc
#Dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông #Công trình cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn #Hầm xuyên núi dài nhất #Tiến độ thi công sớm hơn kế hoạch #Hạ tầng kỹ thuật phức tạp #Phương pháp đào hầm NATM Đèo Cả #Kết nối giao thông miền Trung - Tây Nguyên #Tác động phát triển kinh tế vùng #Kỹ thuật thi công hiện đại #Lễ khánh thành cao tốc

Xem thêm

Cùng chuyên mục