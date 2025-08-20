Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hơn 537 tỷ đồng đầu tư dự án nút giao Quốc lộ 14B với cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Nguyễn Thành
TPO - Ngày 19/8, UBND TP Đà Nẵng cho biết, đã phê duyệt dự án nút giao Quốc lộ 14B với cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi với tổng vốn đầu tư hơn 537 tỷ đồng.

Theo đó, tại đây sẽ đầu tư xây dựng hoàn thiện nút giao khác mức liên thông trên nguyên tắc tận dụng tối đa phần tuyến đã được đầu tư xây dựng của dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Đà Nẵng đầu tư hơn 537 tỷ đồng đầu tư dự án nút giao Quốc lộ 14B với cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Trong đó, xây dựng cầu trên đường Quốc lộ 14B vượt đường cao tốc, đoạn tuyến đầu cầu đầu tư phù hợp với quy mô của đường Quốc lộ 14B đang triển khai. Tận dụng và mở rộng cầu hiện trạng đường cao tốc Hòa Liên - Túy Loan

Đồng thời, mở rộng nhánh xuyên tâm Hòa Liên - Quảng Ngãi trong phạm vi nút giao đảm bảo kết nối các nhánh rẽ trái gián tiếp, đồng bộ quy mô cao tốc Hòa Liên - Túy Loan đang được triển khai xây dựng.

Tận dụng phần đã được đầu tư của 4 nhánh rẽ phải trực tiếp và tiếp tục đầu tư hoàn thiện theo quy mô đã phê duyệt. Xây dựng 4 nhánh rẽ trái gián tiếp, 4 tuyến đường gom phục vụ dân sinh. Đầu tư xây dựng các hạng mục điện, điện chiếu sáng, đèn tín hiệu, thoát nước, tổ chức giao thông, cảnh quan trong nút giao.

Thời gian thực hiện dự án từ năm 2025 - 2028.

Nguyễn Thành
