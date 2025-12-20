Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhiều tỉnh, thành miền Trung mưa lớn, nguy cơ ngập úng

Tú Oanh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nhiều tỉnh, thành miền Trung xảy ra mưa lớn, nguy cơ ngập úng cục bộ, sạt lở đất, lũ quét trong khoảng từ đêm 20 đến ngày 21/12.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (20/12), khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 07 giờ đến 20 giờ ngày 20/12 có nơi trên 40mm như các trạm: An Quang (Gia Lai) 49mm, Đỉnh Bạch Mã (thành phố Huế) 48.4mm,…

Chuyên gia dự báo đêm 20/12 và ngày 21/12, ở khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

a1.jpg
Miền Trung lại đối mặt với mưa lớn, nguy cơ ngập úng.

Trong khi đó, Bắc Bộ và Thanh Hóa, từ đêm 20 đến ngày 22/12, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hửng nắng. Đêm và sáng trời rét.

Từ đêm 22-30/12, hai khu vực trên có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Riêng Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ khoảng đêm 23 đến ngày 25/12 khả năng có mưa rải rác, đêm và sáng trời rét; từ khoảng ngày 25/12 trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Dự báo thời tiết chi tiết từng khu vực vào đêm 20 và ngày 21/12:

TP. Hà Nội có nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 18-20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-27 độ.

Tây Bắc Bộ có nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ, có nơi trên 25 độ.

Đông Bắc Bộ có nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ.

Thanh Hóa đến Huế có nhiều mây, có mưa, phía Nam cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm và sáng trời rét; phía Nam trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ.

Ở duyên hải Nam Trung Bộ, phía Bắc nhiều mây, có mưa, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông; phía Nam có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: phía Bắc 25-28 độ, phía Nam 28-31 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

TP. Hồ Chí Minh có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.

Tú Oanh
#Dự báo thời tiết #thời tiết #miền Trung #mưa lớn #ngập úng #Bắc Bộ #Bắc Trung Bộ

