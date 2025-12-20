Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Người lính

Trung tướng Nguyễn Bá Lực làm Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật Quân đội nhân dân Việt Nam

Ngô Tùng
TPO - Tại Đại hội Liên đoàn Võ thuật Quân đội nhân dân Việt Nam lần thứ III diễn ra chiều 20/12, Ban Chấp hành Liên đoàn đã thống nhất bầu Trung tướng Nguyễn Bá Lực - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, làm Chủ tịch Liên đoàn khóa III, nhiệm kỳ 2025-2030.

Chiều 20/12, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Đại hội Liên đoàn Võ thuật Quân đội nhân dân Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2025-2030, với sự tham dự của 75 đại biểu.

Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật QĐND Việt Nam nhiệm kỳ II, dự đại hội.

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra Liên đoàn Võ thuật QĐND Việt Nam khóa III, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tiếp đó, Ban Chấp hành Liên đoàn khóa III, nhiệm kỳ 2025-2030 đã tiến hành họp phiên thứ nhất để bầu ra Ban Thường vụ, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký và các Phó Tổng Thư ký Liên đoàn khóa III.

Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa (thứ 2 từ trái qua) - Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật QĐND Việt Nam nhiệm kỳ II, cùng các tướng lĩnh tham gia Đoàn Chủ tịch Đại hội. Ảnh: Ngô Tùng
Ban Chấp hành Liên đoàn Võ thuật QĐND Việt Nam khóa III ra mắt Đại hội.
Ban Chấp hành Liên đoàn khóa mới cùng đại biểu dự Đại hội.

Kết quả, Ban Thường vụ Liên đoàn Võ thuật QĐND Việt Nam khóa III được bầu gồm 9 thành viên. Trong đó, Trung tướng Nguyễn Bá Lực - Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, làm Chủ tịch.

Bốn Phó Chủ tịch, gồm: Thiếu tướng Vũ Việt Hùng - Cục trưởng Cục Quân huấn - Nhà trường, Bộ Tổng Tham mưu (giữ nhiệm vụ Phó Chủ tịch Thường trực); Thiếu tướng Trần Bá Khương - Phó Cục trưởng Cục Quân huấn - Nhà trường, Bộ Tổng Tham mưu; Thiếu tướng Nguyễn Văn Đồng - Phó Cục trưởng Cục Dân quân tự vệ, Bộ Tổng Tham mưu; Thiếu tướng Vũ Văn Điền - Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM.

Đại tá Phạm Thanh Hải - Phó Trưởng phòng Thể dục thể thao, Cục Quân huấn - Nhà trường, Bộ Tổng Tham mưu, làm Tổng Thư ký. Hai Phó Tổng thư ký là: Trung tá Đỗ Thị Bạch Tuyết - Chánh Văn phòng Liên đoàn Võ thuật QĐND Việt Nam (Phó Tổng Thư ký Thường trực) và Trung tá Nguyễn Tuấn Sinh - Giám đốc Trung tâm Thể dục thể thao Quốc phòng III, Quân khu 5.

Thường trực Liên đoàn khóa II được vinh danh, khen thưởng tại Đại hội.

Tại Đại hội, Ban Tổ chức đã công bố các quyết định tặng thưởng các phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước tặng các tập thể, cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức huấn luyện, luyện tập và thi đấu võ thuật trong QĐND Việt Nam.

Theo đó, Chủ tịch nước quyết định tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa - Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho 3 cá nhân gồm: Thiếu tướng Vũ Việt Hùng - Cục trưởng Cục Quân huấn - Nhà trường, Bộ Tổng Tham mưu; Trung tướng Thái Văn Minh - nguyên Cục trưởng Cục Quân huấn - Nhà trường, Bộ Tổng Tham mưu; Thiếu tướng Vũ Văn Điền - Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM, Quân khu 7.

Thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa trao Bằng khen Thủ tướng đến các cá nhân, tập thể tiêu biểu.

Chủ tịch nước cũng quyết định tặng thưởng Huân chương hạng Ba cho Liên đoàn Võ thuật QĐND Việt Nam; Cục Quân huấn - Nhà trường, Bộ Tổng Tham mưu; Thượng tá - quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Duy Hùng - Tổng Thư ký Liên đoàn Võ thuật QĐND Việt Nam, đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức huấn luyện, luyện tập và thi đấu võ thuật trong QĐND Việt Nam.

Cùng với đó, Thủ tướng Chính phủ quyết định tặng Bằng khen Thủ tướng cho 3 tập thể và 25 cá nhân thuộc Bộ Quốc phòng có thành tích trong tổ chức huấn luyện, luyện tập và thi đấu võ thuật trong QĐND Việt Nam.

Ngô Tùng
#Liên đoàn Võ thuật QĐND Việt Nam #Ban Chấp hành #Ban Thường vụ #Nhiệm kỳ III #Chủ tịch Liên đoàn #Trung tá Nguyễn Bá Lực #bầu cử #Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa

