Hội nghị Quân chính Quân chủng Hải quân năm 2025

TPO - Ngày 19/12, Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Hải quân, chủ trì Hội nghị Quân chính Quân chủng Hải quân năm 2025 tại TP Hải Phòng.

Xây dựng vững chắc "thế trận lòng dân"

Năm 2025, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Hải quân đã lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng.

Chủ động tham mưu đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về lĩnh vực quốc phòng - an ninh trên biển. Đánh giá, dự báo đúng tình hình, xử trí linh hoạt, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Giữ vững chủ quyền biển, đảo và môi trường hòa bình, ổn định trên biển.

Tổ chức duy trì nghiêm chế độ, lực lượng, phương tiện trực sẵn sàng chiến đấu; chủ động và triển khai có hiệu quả nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, cứu hộ, cứu nạn.

Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Tư lệnh Hải quân, chủ trì hội nghị.

Trong năm, toàn Quân chủng đã điều động 932 lượt phương tiện, hơn 15.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia 239 đợt hoạt động tìm kiếm, cứu nạn và giúp người dân các địa phương phòng chống, khắc phục hậu quả sự cố thiên tai, bão lũ. Qua đó cứu được 286 người, cứu kéo được 20 tàu, hỗ trợ 174 tàu/2.929 lượt ngư dân vào âu tàu trú bão; di dời 4.858 người dân ra khỏi vùng ngập, lụt an toàn.

Hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ tham gia diễu binh, diễu hành A50, A80, nhất là hình ảnh trang bị, khí tài của Quân chủng trong lễ diễu binh các lực lượng vũ trang trên biển tạo sức lan tỏa lớn. Đồng thời, tổ chức thành công các hội thi, hội thao cấp Quân chủng và do Bộ Quốc phòng, quốc gia và khu vực tổ chức, đạt được nhiều giải cao…

Đảng ủy Quân chủng và các tổ chức đảng đã chú trọng lãnh đạo nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, phổ biến, giáo dục pháp luật, lãnh đạo tư tưởng. Phong trào Thi đua Quyết thắng được triển khai sâu rộng.

Tiếp tục triển khai hiệu quả nhiều chương trình, cách làm sáng tạo góp phần xây dựng “thế trận lòng dân”, thế trận chiến tranh nhân dân trên biển. Điển hình như: Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”; hoạt động “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân”.

Kịp thời hỗ trợ xây dựng 74 “nhà đồng đội”, “nhà đại đoàn kết” bằng nguồn kinh phí của Quân chủng; xây dựng 36 ngôi nhà trong “Chiến dịch Quang Trung” giúp nhân dân các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên bị thiệt hại do mưa lũ và 139 “nhà Đồng đội” từ nguồn kinh phí của Bộ Quốc phòng bảo đảm hiệu quả, mang lại ý nghĩa thiết thực.

Tư lệnh và Chính ủy Hải quân trao Cờ thi đua cho các cơ quan đơn vị và nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được nhận danh hiệu tiêu biểu xuất sắc.

Xây dựng đơn vị mẫu mực, tiêu biểu

Tại hội nghị, Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm yêu cầu toàn Quân chủng tiếp tục nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, năng lực quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Nắm chắc tình hình trên biển, kịp thời tham mưu đề xuất, xử trí các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Kiểm soát, bảo vệ ngư trường chặt chẽ, cứu hộ cứu nạn kịp thời; bảo vệ an toàn các hoạt động kinh tế biển; hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng Quân chủng cơ bản hiện đại.

Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo, nghiên cứu khoa học. Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp xây dựng đơn vị “mẫu mực, tiêu biểu”. Tiếp tục cải cách hành chính quân sự, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ huy đơn vị.

Phó Đô đốc Nguyễn An Phong - Chính uỷ Hải quân, phát động Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2026.

Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền trước những sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, Quân đội, Quân chủng, trọng tâm là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XVI… tập trung xây dựng Đảng bộ Quân chủng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ.

Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 3488 của Quân ủy Trung ương về “đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số” ở các cấp.

Tại hội nghị, Quân chủng Hải quân tổ chức tổng kết phong trào thi đua “Quyết thắng” năm 2025 và phát động phong trào thi đua năm 2026 với chủ đề: “Đoàn kết, kỷ cương, đột phá, sáng tạo, quyết thắng”.