Người lính

Google News

Bản hùng ca tôn vinh Quân đội nhân dân Việt Nam

Nguyễn Minh
TPO - Tối nay (21/12), tại Hà Nội, sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025) với chủ đề “Mệnh lệnh từ trái tim”.

Theo Ban tổ chức, “Mệnh lệnh từ trái tim” là bản hùng ca tri ân và tôn vinh một đội quân anh hùng - đội quân từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu.

qdnd-5.jpg
Hình ảnh tổng duyệt chương trình "Mệnh lệnh từ trái tim".

Xuyên suốt dòng chảy lịch sử 81 năm, từ 34 chiến sĩ đầu tiên tại rừng Trần Hưng Đạo cho đến một quân đội chính quy, tinh nhuệ ngày hôm nay, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” vẫn luôn là biểu tượng bất diệt.

Hành trình 81 năm vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam không ngừng lớn mạnh, trưởng thành và lập nhiều chiến công xuất sắc, được chương trình khắc họa qua ba chương: “Khí phách từ trong lửa đỏ”, “Sứ mệnh giữa bình yên” và “Lời thề dựng xây đất nước đẹp tươi”.

Điểm nhấn trong chương trình là chùm ca khúc đi cùng năm tháng được phối khí mới: Vì nhân dân quên mình, Hát mãi khúc quân hành, mashup Tiến bước dưới quân kỳ - Viết tiếp câu chuyện hoà bình; hoạt cảnh kịch Khi bão tới.

Bên cạnh đó là những tiết mục ngợi ca quê hương, đất nước: Việt Nam, Lời trái tim Việt Nam, mashup Việt Nam tử tế - Điều tử tế bay xa; tiếp đó là không khí hiện đại, trẻ trung với các ca khúc Chân cứng đá mềm, Tôi phi thường.

Với sự kết hợp giữa ngôn ngữ âm nhạc nghệ thuật và chùm phóng sự sinh động; những cuộc trò chuyện chân thành, sâu sắc; cuộc gặp gỡ giàu cảm xúc, chương trình “Mệnh lệnh từ trái tim" không chỉ tái hiện sự hy sinh, cống hiến của các thế hệ chiến sĩ mà còn khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tiếp nối truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam.

qdnd-3.jpg
Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 vào lúc 20 giờ 10, tối 21/12.

“Mệnh lệnh từ trái tim" hôm nay chính là mệnh lệnh tiến thẳng lên hiện đại. Dưới ánh sao lý tưởng của Đảng, Quân đội nhân dân Việt Nam đã rèn nên sức mạnh thép, bản lĩnh vàng - một đội quân không chỉ tinh nhuệ, chính quy mà còn cơ động, linh hoạt và thông minh số. Tại đây, tinh thần Thi đua Quyết thắng được ví như “hệ điều hành” xuyên suốt mọi tư duy và hành động của người chiến sĩ.

Bên cạnh đó, chương trình khắc họa hình ảnh người chiến sĩ thời bình đa năng, can trường. Với phương châm “Ở đâu dân khó, ở đó có bộ đội”, giữa dòng chảy yên bình của đất nước, họ vẫn âm thầm nhận lấy sứ mệnh lớn lao: vừa gìn giữ, bảo vệ chủ quyền, vừa lan tỏa hơi ấm của tình quân dân, thực hiện mệnh lệnh nhân văn xuất phát từ trái tim.

Một điểm nhấn ở phần cuối chương trình là lời thề sắt son của toàn quân. Đó là quyết tâm xây dựng một Quân đội cách mạng, hiện đại, là lá chắn vững chắc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, đồng tâm hiệp lực cùng toàn dân tộc hướng tới mục tiêu xây dựng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng và rạng rỡ năm châu.

qdnd-6.jpg
qdnd-2.jpg
qdnd-4.jpg
qdnd-1.jpg
Một số hình ảnh tổng duyệt chương trình.
Nguyễn Minh
