Phát huy phẩm chất cao quý ‘Người lính thợ - Bộ đội Cụ Hồ’

TPO - Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội đại biểu Công đoàn Quân đội lần thứ XI sẽ lan tỏa mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, ý chí đổi mới, sáng tạo; phát huy phẩm chất cao quý của “Người lính thợ - Bộ đội Cụ Hồ”.

Chiều 23/12, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức gặp mặt báo chí giới thiệu về Đại hội đại biểu Công đoàn Quân đội lần thứ XI (2025-2030).

Đại tá Nguyễn Văn Đề - Trưởng Ban Công đoàn Quốc phòng, thông tin về Đại hội tại buổi gặp mặt báo chí. Ảnh: Nguyễn Minh

Đại tá Nguyễn Văn Đề - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Trưởng Ban Công đoàn Quốc phòng (Phó Trưởng Ban thường trực Ban tổ chức Đại hội), cho biết, diễn ra trong hai ngày 30 và 31/12/2025, Đại hội có sự tham gia của 295 cán bộ, công đoàn viên tiêu biểu, đại diện cho hơn 156 nghìn đoàn viên công đoàn trong toàn quân.

Trong khuôn khổ Đại hội, sẽ diễn ra các hoạt động dâng hương, dâng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đường Bắc Sơn; báo công dâng Bác tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; trưng bày các sáng kiến, cải tiến nổi bật của tổ chức Công đoàn Quốc phòng.

Theo Đại tá Nguyễn Văn Đề, dự và chỉ đạo Đại hội có Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Đại tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Cùng dự có các lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam; đại biểu Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; đại biểu các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, địa phương và các cơ quan, đơn vị trong toàn quân

Trong số 295 đại biểu chính thức dự Đại hội, có 70 đại biểu nữ và 5 đại biểu là người dân tộc thiểu số; 265 đại biểu là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp và 30 đại biểu là công nhân, viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng; độ tuổi bình quân của đại biểu là 45 tuổi, đại biểu ít tuổi nhất 20 tuổi; 142 đại biểu là Chiến sĩ thi đua các cấp.

Đại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá kết quả phong trào công nhân và hoạt động công đoàn Quân đội, giai đoạn 2023-2025; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2025-2030; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo của BCH Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam khóa XIII trình Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam; bầu đoàn đại biểu Công đoàn Quân đội dự Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2026-2031.

﻿ Giai đoạn 2023-2025, phong trào công nhân và hoạt động công đoàn trong Quân đội đã góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đại hội có chủ đề: Phát huy phẩm chất “Người lính thợ”, đổi mới, sáng tạo, tiên phong tiến quân vào khoa học công nghệ xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Khẩu hiệu hành động của Đại hội: Công đoàn Quân đội “Trung thành, bản lĩnh - Đổi mới, sáng tạo - Tâm huyết, nghĩa tình, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Đại tá Nguyễn Văn Đề nhấn mạnh, với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội sẽ lan tỏa mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, ý chí đổi mới, sáng tạo; phát huy phẩm chất cao quý của “Người lính thợ - Bộ đội Cụ Hồ”.

Qua đó, khích lệ tinh thần dám nghĩ, dám làm, tiên phong trong nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, làm chủ vũ khí trang bị và dây chuyền sản xuất hiện đại, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại trong thời kỳ mới.