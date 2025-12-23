Siêu tiêm kích Su-57 Nga thực hiện chuyến bay đầu tiên với động cơ mới

TPO - Tập đoàn nhà nước Rostec thông báo, máy bay chiến đấu Sukhoi Su-57 của Nga được trang bị động cơ mới tiên tiến đã hoàn thành chuyến bay thử nghiệm đầu tiên.

Tập đoàn nhà nước Rostec hôm thứ Hai (22/12) thông báo, máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm Su-57 đã hoàn thành chuyến bay thử nghiệm đầu tiên với động cơ Izdeliye 177 tiên tiến.

"Các chuyên gia của Tập đoàn Máy bay Thống nhất (UAC) và Tập đoàn Động cơ Thống nhất (UEC) thuộc Rostec đã bắt đầu các cuộc thử nghiệm bay bằng động cơ Izdeliye 177 được lắp đặt trên máy bay Su-57. Phi công thử nghiệm Roman Kondratyev đã lái máy bay. Chuyến bay diễn ra theo đúng kế hoạch và động cơ mới hoạt động ổn định", Rostec nêu rõ.

Tổng thiết kế kiêm Giám đốc Cục Thiết kế A. Lyulka (một công ty con của UEC), ông Evgeny Marchukov cho biết: "Chuyến bay thử nghiệm đầu tiên đánh dấu sự khởi đầu hợp tác của chúng tôi với UAC. Trong suốt chuyến bay, động cơ mới hoạt động như mong đợi và chứng minh khả năng vận hành hiệu quả trên máy bay Su-57".

Ông cũng lưu ý rằng, động cơ Izdeliye 177 là một bước phát triển tiên tiến, sở hữu những đặc tính kỹ thuật được cải thiện đáng kể so với các động cơ thế hệ trước.

Theo Rostec, động cơ mới do UEC phát triển để sử dụng trong hệ thống máy bay thế hệ thứ năm, cung cấp lực đẩy sau đốt là 16.000 kgf (kilogram-force). Động cơ mới này cũng có mức tiêu thụ nhiên liệu thấp ở mọi chế độ và độ bền được nâng cao.

Tập đoàn nhà nước cho biết thêm rằng, UAC hiện đang thực hiện một chương trình mở rộng năng lực sản xuất, cho phép tăng số lượng máy bay Su-57 bàn giao cho quân đội và cung cấp phiên bản xuất khẩu của máy bay chiến đấu này cho khách hàng nước ngoài.

Su-57 là máy bay chiến đấu đa chức năng thế hệ thứ năm, được thiết kế để tiêu diệt tất cả các loại mục tiêu trên không, trên đất liền và trên biển, cũng như chế áp các hệ thống điều khiển máy bay của đối phương.

Điểm mạnh của Su-57 không chỉ là khả năng tàng hình, mà còn là các công nghệ hàng không tiên tiến nhất của Nga hiện nay, như: radar mảng định pha chủ động (AESA), hệ thống hỗ trợ phi công, cũng như hàng loạt cảm biến và vũ khí hàng không hiện đại.

Vũ khí bao gồm tên lửa không đối không dẫn đường bằng radar hoặc dẫn đường hồng ngoại, tên lửa không đối đất không điều khiển, bom thông thường, bom chùm và súng bắn đạn nổ 30 mm.