Đảo tiền tiêu Hòn Khoai rực khí thế ngày thành lập quân đội

TPO - Hòa trong không khí phấn khởi, tự hào kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hòn Khoai (Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau) tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, góp phần giáo dục truyền thống, củng cố tinh thần đoàn kết và quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Những ngày qua, trên đảo tiền tiêu Hòn Khoai (xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau), không khí kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2025) và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2025) diễn ra trang trọng, sôi nổi với nhiều hoạt động ý nghĩa chính trị, văn hóa và tinh thần.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hòn Khoai cùng đại diện các lực lượng đang làm nhiệm vụ trên đảo tổ chức lễ dâng hương tại Bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ khởi nghĩa Hòn Khoai.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hòn Khoai cùng đại diện các lực lượng đang làm nhiệm vụ trên đảo đã tổ chức lễ dâng hương tại Bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ khởi nghĩa Hòn Khoai. Trước anh linh các liệt sĩ, cán bộ, chiến sĩ bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh.

Hoạt động dâng hương không chỉ mang ý nghĩa tri ân, tưởng niệm mà còn là dịp quan trọng để giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ, nhất là đoàn viên, thanh niên trong đơn vị.

Cùng với đó, Đồn Biên phòng Hòn Khoai tổ chức buổi gặp mặt ôn lại truyền thống với sự tham dự của cán bộ, chiến sĩ đơn vị và đại diện các lực lượng đang công tác trên đảo như Hải quân, Hạt Kiểm lâm, Trạm Hải đăng và các đơn vị thi công công trình cảng lưỡng dụng Hòn Khoai.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu cùng ôn lại chặng đường 81 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam, khẳng định vai trò nòng cốt của lực lượng vũ trang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh vùng biển, đảo phía Nam.

Không khí đoàn kết, gắn bó tại buổi gặp mặt tiếp tục khẳng định mối quan hệ phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng trên đảo, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.

Giao lưu bóng chuyền nhằm rèn luyện sức khỏe và tăng cường tình đoàn kết, gắn bó giữa cán bộ, chiến sĩ các đơn vị.

Thiết thực chào mừng ngày lễ lớn của đất nước và Quân đội, đơn vị còn tổ chức giải bóng chuyền giao hữu giữa các lực lượng trên đảo. Giải đấu diễn ra sôi nổi, hấp dẫn, tạo không khí thi đua vui tươi, phấn khởi, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, rèn luyện sức khỏe và tăng cường tình đoàn kết, gắn bó giữa cán bộ, chiến sĩ các đơn vị.

Chuỗi hoạt động kỷ niệm là dịp để cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hòn Khoai tiếp tục củng cố niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh thần cảnh giác, ý chí sẵn sàng chiến đấu, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.