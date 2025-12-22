Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Đảo tiền tiêu Hòn Khoai rực khí thế ngày thành lập quân đội

Tân Lộc - Trường Minh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Hòa trong không khí phấn khởi, tự hào kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hòn Khoai (Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau) tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, góp phần giáo dục truyền thống, củng cố tinh thần đoàn kết và quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Những ngày qua, trên đảo tiền tiêu Hòn Khoai (xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau), không khí kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2025) và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2025) diễn ra trang trọng, sôi nổi với nhiều hoạt động ý nghĩa chính trị, văn hóa và tinh thần.

img-20251221-100554.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hòn Khoai cùng đại diện các lực lượng đang làm nhiệm vụ trên đảo tổ chức lễ dâng hương tại Bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ khởi nghĩa Hòn Khoai.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hòn Khoai cùng đại diện các lực lượng đang làm nhiệm vụ trên đảo đã tổ chức lễ dâng hương tại Bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ khởi nghĩa Hòn Khoai. Trước anh linh các liệt sĩ, cán bộ, chiến sĩ bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh.

Hoạt động dâng hương không chỉ mang ý nghĩa tri ân, tưởng niệm mà còn là dịp quan trọng để giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ, nhất là đoàn viên, thanh niên trong đơn vị.

Cùng với đó, Đồn Biên phòng Hòn Khoai tổ chức buổi gặp mặt ôn lại truyền thống với sự tham dự của cán bộ, chiến sĩ đơn vị và đại diện các lực lượng đang công tác trên đảo như Hải quân, Hạt Kiểm lâm, Trạm Hải đăng và các đơn vị thi công công trình cảng lưỡng dụng Hòn Khoai.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu cùng ôn lại chặng đường 81 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam, khẳng định vai trò nòng cốt của lực lượng vũ trang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh vùng biển, đảo phía Nam.

Không khí đoàn kết, gắn bó tại buổi gặp mặt tiếp tục khẳng định mối quan hệ phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng trên đảo, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.

img-20251221-101236.jpg
Giao lưu bóng chuyền nhằm rèn luyện sức khỏe và tăng cường tình đoàn kết, gắn bó giữa cán bộ, chiến sĩ các đơn vị.

Thiết thực chào mừng ngày lễ lớn của đất nước và Quân đội, đơn vị còn tổ chức giải bóng chuyền giao hữu giữa các lực lượng trên đảo. Giải đấu diễn ra sôi nổi, hấp dẫn, tạo không khí thi đua vui tươi, phấn khởi, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, rèn luyện sức khỏe và tăng cường tình đoàn kết, gắn bó giữa cán bộ, chiến sĩ các đơn vị.

Chuỗi hoạt động kỷ niệm là dịp để cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hòn Khoai tiếp tục củng cố niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh thần cảnh giác, ý chí sẵn sàng chiến đấu, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Tân Lộc - Trường Minh
#Quân đội Việt Nam #Hòn Khoai #Ngày thành lập #Chủ quyền biển đảo #Truyền thống quân đội #Cà Mau

Xem thêm

Cùng chuyên mục