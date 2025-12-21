Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Triều Tiên kêu gọi ‘kiềm chế triệt để’ Nhật Bản sở hữu vũ khí hạt nhân

Bình Giang

TPO - Bài viết của hãng thông tấn Triều Tiên KCNA cho rằng cần “kiềm chế triệt để tham vọng vũ khí hạt nhân” của Nhật Bản.

screen-shot-2025-12-21-at-85926-am.png
Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae. (Ảnh: Kyodo)

Dẫn lời một quan chức chính sách đối ngoại Triều Tiên, bài viết cho rằng Nhật Bản đang thể hiện rõ ý định sở hữu vũ khí hạt nhân bằng cách nói rằng họ cần xem xét lại ba nguyên tắc phi hạt nhân.

Nhật Bản bắt đầu nói đến vấn đề hạt nhân ngay sau khi Mỹ chấp thuận để Hàn Quốc chế tạo tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Tuần trước, một nguồn tin thân cận với văn phòng Thủ tướng Nhật Bản cho rằng nước này cần vũ khí hạt nhân.

Phát biểu được đưa ra trong bối cảnh Thủ tướng Takaichi Sanae, người có quan điểm cứng rắn về an ninh, đang xem xét lại các nguyên tắc phi hạt nhân của Nhật Bản - vốn được duy trì từ lâu do Nhật Bản là quốc gia duy nhất từng bị ném bom nguyên tử.

Theo Kyodo, trong cuộc trao đổi với các phóng viên, nguồn tin trên được hỏi về ý tưởng sở hữu vũ khí hạt nhân. "Cuối cùng, chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình", nguồn tin nói về sự cần thiết của những vũ khí hủy diệt.

Tuy nhiên, người này cũng nói thêm: "Đây không phải là việc có thể làm nhanh chóng, giống như việc đi đến cửa hàng tiện lợi để mua thứ gì đó".

Các nguồn tin chính phủ trước đó cho biết bà Takaichi đang xem xét lại Ba nguyên tắc phi hạt nhân, gồm cấm sở hữu, sản xuất hoặc cho phép đưa vũ khí hạt nhân vào sử dụng. Ba nguyên tắc phi hạt nhân được ra từ năm 1967.

Việc tìm cách thay đổi chính sách hạt nhân cơ bản vẫn còn gây tranh cãi ở Nhật Bản, khi nhiều người dân vẫn trân trọng Hiến pháp hòa bình thời hậu chiến. Điều này cũng đi ngược lại nỗ lực của chính phủ nhằm ủng hộ một thế giới không có vũ khí hạt nhân, một nguyện vọng tha thiết của những người sống sót sau vụ ném bom nguyên tử ở Nhật Bản.

Nhật Bản dựa vào khả năng răn đe hạt nhân của Mỹ để tự vệ, điều mà một số người cho là mâu thuẫn với các nguyên tắc phi hạt nhân.

Nguồn tin từ văn phòng Thủ tướng Nhật Bản phủ nhận việc đã thảo luận với Thủ tướng Takaichi về việc xem xét lại các nguyên tắc phi hạt nhân.

Bình Giang
Kyodo, KCNA
#Triều Tiên #Nhật #Vũ khí hạt nhân

