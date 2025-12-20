Chủ tịch nước trao Quyết định thăng quân hàm Thượng tướng đối với đồng chí Đỗ Xuân Tụng và đồng chí Đỗ Văn Bảnh

Chiều 19/12, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Thống lĩnh Lực lượng vũ trang nhân dân đã chủ trì Lễ công bố, trao Quyết định thăng quân hàm từ cấp Trung tướng lên cấp Thượng tướng đối với các đồng chí: Đỗ Xuân Tụng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Đỗ Văn Bảnh, Chính ủy Học viện Quốc phòng.

Chủ tịch nước Lương Cường trao Quyết định thăng quân hàm Thượng tướng đối với đồng chí Đỗ Xuân Tụng và đồng chí Đỗ Văn Bảnh.

Dự buổi lễ có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị.

Cùng dự buổi lễ có các đồng chí: Lê Khánh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; các đồng chí Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị: Thượng tướng Lê Quang Minh, Thượng tướng Trương Thiên Tô. Dự buổi lễ có Trung tướng Lê Văn Hướng, Phó tổng Tham mưu trưởng, cùng lãnh đạo, chỉ huy các Tổng cục, Học viện Quốc phòng, cơ quan, đơn vị.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Hoàng Anh, Phó chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, đã công bố Quyết định của Chủ tịch nước thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng đối với đồng chí Đỗ Xuân Tụng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, và đồng chí Đỗ Văn Bảnh, Chính ủy Học viện Quốc phòng.

Trao quyết định và phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Lương Cường nhiệt liệt chúc mừng đồng chí Đỗ Xuân Tụng và đồng chí Đỗ Văn Bảnh được Đảng, Nhà nước quyết định thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng đúng vào dịp toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam, 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân; khẳng định đây là niềm vui, niềm vinh dự, tự hào của cán bộ, chiến sĩ toàn quân; đồng thời cũng là niềm vui, là vinh dự của cá nhân, gia đình và quê hương các đồng chí.

Chủ tịch nước đánh giá, hai đồng chí đều là những cán bộ ưu tú của Đảng, Nhà nước, của Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam; đều được đào tạo cơ bản, có hệ thống, trưởng thành từ đơn vị, cơ sở; được rèn luyện, thử thách qua rất nhiều cương vị, lĩnh vực, môi trường công tác; dù trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào, luôn thể hiện là những cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng; phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng; gương mẫu, tận tụy, trách nhiệm trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch nước chỉ rõ, thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực dự báo sẽ tiếp tục diễn biến rất phức tạp; hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế chủ đạo, nhưng đang đứng trước những thách thức nghiêm trọng; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn diễn ra ngày càng gay gắt. Trong nước, sau gần 40 năm đổi mới, nước ta đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, nhưng cũng đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức.

Trong bối cảnh đó, Chủ tịch nước yêu cầu các đồng chí vừa được thăng quân hàm tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của QĐND anh hùng; giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng; đoàn kết, gắn bó máu thịt với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân; học tập, tu dưỡng, rèn luyện để luôn xứng đáng với đạo làm Tướng như Bác Hồ kính yêu đã dạy; và là người lãnh đạo, chỉ huy tài năng, mẫu mực, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó.

Chủ tịch nước đề nghị các đồng chí cùng với lãnh đạo Tổng cục Chính trị và Học viện Quốc phòng tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; góp phần xây dựng QĐND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; bảo đảm cho Quân đội luôn là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, giữ vững phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ; bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong mọi tình huống; góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

Thay mặt các đồng chí được thăng quân hàm Thượng tướng, phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng bày tỏ cảm ơn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, các ban, bộ, ngành, địa phương và cá nhân Chủ tịch nước đối với QĐND Việt Nam, Tổng cục Chính trị, Học viện Quốc phòng nói chung và cá nhân các đồng chí được thăng quân hàm nói riêng; nhấn mạnh đây không chỉ là niềm vinh dự, tự hào, mà còn là trách nhiệm lớn mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân tin tưởng dành cho các đồng chí.

Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng khẳng định tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc những nội dung chỉ đạo của Chủ tịch nước; tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; tiếp tục phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao trình độ, năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành; giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng của người cán bộ, đảng viên; tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gương mẫu trong lời nói và việc làm, khiêm tốn, cầu thị, lắng nghe ý kiến tập thể; giữ vững, phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ và truyền thống vẻ vang của QĐND Việt Nam. Trong bất luận điều kiện, hoàn cảnh nào, cũng sẵn sàng nhận và khắc phục khó khăn, hoàn thành mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Quân đội giao phó.

Đồng chí Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị nhấn mạnh, bản thân sẽ tích cực cùng tập thể lãnh đạo, chỉ huy đơn vị chủ động nghiên cứu, nắm chắc tình hình, tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng triển khai hiệu quả các chủ trương, quyết sách của Đảng, Nhà nước, thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị, góp phần xây dựng QĐND Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, vững mạnh về chính trị, tuyệt đối trung thành với sự lãnh đạo của Đảng; thực sự là lực lượng nòng cốt bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa và nhân dân; cùng toàn Đảng, toàn dân tiến vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, thịnh vượng và hạnh phúc của dân tộc.

Trước yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng Quân đội trong tình hình mới, Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng mong tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; sự phối hợp của các ban, bộ, ngành Trung ương, cùng sự ủng hộ và đồng hành của cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân, để các đồng chí hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ trong thời gian tới.