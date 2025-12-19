Tập trung giám sát, phản biện xã hội vào các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực

TPO - Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ hướng dẫn, hiệp thương xây dựng kế hoạch, xác định rõ nội dung giám sát và phản biện xã hội, tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, trực tiếp tác động đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

Sáng 19/12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Tuyên giáo và Dân vận năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Tại hội nghị, bà Hà Thị Nga – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam trình bày tham luận “Vai trò của MTTQ, các đoàn thể Trung ương trong phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện giám sát và phản biện xã hội đối với các chủ trương, quyết sách lớn, đột phá của Đảng và Nhà nước”.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga tham luận tại hội nghị. Ảnh: PV.



Bà Hà Thị Nga nhấn mạnh, với vai trò là nòng cốt chính trị trong việc phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, thực hiện giám sát và phản biện xã hội; trong năm 2025, MTTQ Việt Nam và các đoàn thể Trung ương đã chủ động triển khai bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, đồng bộ, sâu rộng nhằm tuyên truyền, phổ biến, quán triệt tới các tầng lớp Nhân dân về nội dung các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ.



“Thông qua các kênh tuyên truyền của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể Trung ương, không chỉ giúp người dân nắm bắt kịp thời các chủ trương, nghị quyết lớn của Đảng và Nhà nước mà còn tạo kênh hiệu quả để Nhân dân bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, tham gia góp ý, từ đó đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại cơ sở, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện chủ trương, chính sách. Đồng thời cũng thông qua đó, quyền làm chủ của Nhân dân không chỉ được bảo đảm về mặt pháp lý mà còn trở thành sức mạnh thực tiễn để cải thiện đời sống, nâng cao trách nhiệm cộng đồng và đồng thuận xã hội”, bà Hà Thị Nga nói.



Bà Hà Thị Nga cũng khẳng định, cùng với công tác tuyên truyền, MTTQ Việt Nam và các đoàn thể Trung ương chú trọng triển khai các phong trào thi đua và các cuộc vận động lớn, thông qua đó góp phần vừa hỗ trợ an sinh xã hội, vừa phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của Nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ cộng đồng và xây dựng nông thôn mới.

Trong lĩnh vực giám sát, năm 2025, MTTQ và các đoàn thể Trung ương đã tổ chức thực hiện một cách bài bản, hệ thống và thiết thực. Công tác phản biện xã hội cũng đã được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, có chất lượng và rộng khắp, góp phần hoàn thiện chính sách, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước.

Bà Hà Thị Nga nhấn mạnh, bước sang năm 2026, bối cảnh chính trị - xã hội của đất nước có những yêu cầu mới khi toàn hệ thống chính trị chuẩn bị cho Đại hội XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, cùng với đó là Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương. Đảng và Nhà nước tiếp tục ban hành và triển khai đồng bộ nhiều chủ trương, chính sách đột phá nhằm xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững và hội nhập quốc tế sâu rộng trong giai đoạn mới.

Mở rộng kênh tiếp nhận ý kiến, tổ chức 'Tháng nghe dân nói'

Trong bối cảnh đó, theo bà Hà Thị Nga, yêu cầu đặt ra đối với MTTQ Việt Nam và các đoàn thể Trung ương là phải nâng cao chất lượng nắm bắt tình hình Nhân dân, mở rộng kênh tiếp nhận ý kiến, bảo đảm tiếng nói của Nhân dân được phản ánh kịp thời vào quá trình chuẩn bị các văn kiện, chủ trương và chính sách. Đồng thời, phải tăng cường công tác giám sát, phản biện xã hội, tập trung vào những lĩnh vực liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh, quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân, qua đó góp phần củng cố đồng thuận xã hội, tăng tính minh bạch trong thực thi chính sách.

Trong số những giải pháp trọng tâm, theo bà Hà Thị Nga, MTTQ Việt Nam và các đoàn thể Trung ương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong thực hiện giám sát và phản biện xã hội. Tập trung tuyên truyền hiệu quả các chủ trương, chính sách mới; đồng thời nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, các cuộc vận động như “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”… để làm sâu sắc hơn, thực chất hơn sự tham gia của Nhân dân, củng cố đồng thuận xã hội, tăng cường sự hiểu biết của Nhân dân về chính sách, qua đó góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Một nhiệm vụ nữa, bà Nga cho biết, sẽ tăng cường công tác hiệp thương, phối hợp trong công tác giám sát và phản biện xã hội.

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hướng dẫn, hiệp thương xây dựng kế hoạch, xác định rõ nội dung giám sát và phản biện xã hội, tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, trực tiếp tác động đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. Nghiên cứu, hoàn thiện và tổ chức thực hiện cơ chế kiểm tra, theo dõi việc tiếp thu, giải quyết các kiến nghị sau giám sát, phản biện xã hội, bảo đảm các ý kiến, kiến nghị được tiếp thu và xử lý thực chất. Tăng cường phối hợp triển khai các hoạt động như: Tổ chức "Tháng nghe dân nói" ở tất cả các tổ chức, các cấp và các diễn đàn, hội nghị đối thoại định kỳ; giám sát chuyên đề, khảo sát xã hội học và lấy ý kiến rộng rãi của Nhân dân nhằm đảm bảo phát huy quyền làm chủ và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hệ thống chính trị.